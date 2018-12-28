Військові ООС взяли в полон бойовика "ДНР"
"27 грудня військовослужбовці однієї з механізованих бригад зі складу Об'єднаних сил протягом виконання бойових завдань на лінії зіткнення взяли в полон бойовика. Полоненим виявився 35-річний житель Горлівки, колишній співробітник органів МВС", - повідомляє прес-центр ООС у Facebook.
До 2016 року полонений проходив службу в незаконних військових формуваннях, отримав поранення і був комісований за станом здоров'я. У листопаді 2018 року його знову призвала "на службу" окупаційна влада.
Затриманого і його особисту зброю передано співробітникам Служби безпеки.
Додамо, 27 грудня російські окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 3 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.
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