Військові пенсіонери почнуть отримувати підвищені пенсії вже з середини березня, - Кабмін

Починаючи з другої половини березня Пенсійний фонд почне виплати перерахованих пенсій військовослужбовцям. Основні виплати за новою системою нарахування почнуться 1 квітня.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.

Як повідомляється, пенсії будуть перераховані з 1 січня 2018 року. Таким чином, військові пенсіонери у квітні отримають перераховані пенсії відразу за період з січня по квітень. Перерахунок буде базуватися на даних відомств, в яких пенсіонери проходили службу - МВС, Міністерства оборони та інших. Окремого звернення до Пенсійного фонду для перерахунку пенсії не потрібно.

При перерахунку, повідомляють представники Кабміну, будуть враховуватися оклад за посадою, оклад за спеціальним званням та відсоткова надбавка за вислугу років. Окремо будуть перераховані пенсії для начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ - для них будуть враховувати не тільки вище перераховані виплати, але і щомісячні додаткові види грошового забезпечення та премії за січень 2016 року.

Підвищення пенсій буде проходити поетапно. З 1 січня 2018 року середнэ підвищення пенсій становитиме 1500 гривень. З 1 січня 2019 року до них додасться ще 750 гривень. З 1 січня 2020 року - ще стільки ж. Таким чином, за два роки військові пенсії зростуть з нинішнього середнього значення в 2898,41 грн практично вдвічі.

Пенсії будуть переглянуті для пенсіонерів 12 силових відомств. Всього підвищення отримають 498 тисяч осіб. На це Пенсійний фонд виділив бюджет в 7,8 млрд гривень.