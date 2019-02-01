Військові підтвердили зникнення бійця ЗСУ на Донбасі

“Повідомлення з сайтів російсько-окупаційних військ про нібито проведені наступальні дії з боку підрозділів бригади є фейковими та не відповідають не лише дійсності, а й здоровому глузду”

У ніч проти 29 грудня 2018 року зник військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Сухопутних військ України, його пошуки тривають.

“Стосовно інформації, поширеної російсько-окупаційними військами, повідомляємо таке: в ніч з 28 на 29 грудня 2018 року було виявлено відсутність одного з військовослужбовців нашої бригади. З моменту зникнення були організовані розшукові заходи, які станом на 2 січня 2019 року не дали результату... Роботи щодо пошуку військовослужбовця тривають”, - повідомляється на сторінці бригади у Facebook.

Водночас, у бригаді підтвердили, що номер автомата АКС-74У, фото якого демонструється в соцмережі, "дійсно закріплений за зазначеним військовослужбовцем".

Зазначається також, що за фактом зникнення військовослужбовця військовою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

При цьому, у бригаді наголошують: “Повідомлення з сайтів російсько-окупаційних військ про нібито проведені наступальні дії з боку підрозділів бригади є фейковими та не відповідають не лише дійсності, а й здоровому глузду”.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на підконтрольні окупантам інформаційні ресурси повідомили про захоплення у полон українського військовослужбовця, який нібито "брав участь у спробі проникнення" на територію "ДНР" на південному напрямку.

Нагадаємо, що 2 січня бойовики так званої "Донецької народної республіки" повідомили про затримання українського військовослужбовця.

Раніше, у МЗС РФ висловили обурення заявою радника президента України Юрія Бірюкова про взяття під контроль всієї "сірої зони" на Донбасі.