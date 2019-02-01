Військові підтвердили зникнення бійця ЗСУ на Донбасі
“Стосовно інформації, поширеної російсько-окупаційними військами, повідомляємо таке: в ніч з 28 на 29 грудня 2018 року було виявлено відсутність одного з військовослужбовців нашої бригади. З моменту зникнення були організовані розшукові заходи, які станом на 2 січня 2019 року не дали результату... Роботи щодо пошуку військовослужбовця тривають”, - повідомляється на сторінці бригади у Facebook.
Водночас, у бригаді підтвердили, що номер автомата АКС-74У, фото якого демонструється в соцмережі, "дійсно закріплений за зазначеним військовослужбовцем".
Зазначається також, що за фактом зникнення військовослужбовця військовою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
При цьому, у бригаді наголошують: “Повідомлення з сайтів російсько-окупаційних військ про нібито проведені наступальні дії з боку підрозділів бригади є фейковими та не відповідають не лише дійсності, а й здоровому глузду”.
Раніше російські ЗМІ з посиланням на підконтрольні окупантам інформаційні ресурси повідомили про захоплення у полон українського військовослужбовця, який нібито "брав участь у спробі проникнення" на територію "ДНР" на південному напрямку.
Нагадаємо, що 2 січня бойовики так званої "Донецької народної республіки" повідомили про затримання українського військовослужбовця.
Раніше, у МЗС РФ висловили обурення заявою радника президента України Юрія Бірюкова про взяття під контроль всієї "сірої зони" на Донбасі.
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