Військові рф не допускають на ЗАЕС тих, хто не співпрацює з окупантами

Працівникам, які не підписали контракти з "Росатомом", з 28 листопада військові рф заборонили вхід на територію Запорізької атомної електростанції

Працівникам, які не підписали контракти з "Росатомом", з 28 листопада військові рф заборонили вхід на територію Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"За наявною інформацією, з сьогоднішнього дня окупанти заборонили вхід на територію Запорізької АЕС працівникам станції, які відмовилися підписувати контракти з "Росатомом", – йдеться у повідомленні.

Раніше у кремлі заявили, що про відведення військ рф із ЗАЕС "мови бути не може".