RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Військові рф не допускають на ЗАЕС тих, хто не співпрацює з окупантами

Працівникам, які не підписали контракти з "Росатомом", з 28 листопада військові рф заборонили вхід на територію Запорізької атомної електростанції
Військові рф не допускають на ЗАЕС тих, хто не співпрацює з окупантами

Працівникам, які не підписали контракти з "Росатомом", з 28 листопада військові рф заборонили вхід на територію Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"За наявною інформацією, з сьогоднішнього дня окупанти заборонили вхід на територію Запорізької АЕС працівникам станції, які відмовилися підписувати контракти з "Росатомом", – йдеться у повідомленні.

Раніше у кремлі заявили, що про відведення військ рф із ЗАЕС "мови бути не може".


Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 11 2022 20:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Спроба України повернути Крим буде кривавою і важкою. Розраховувати на Захід не варто – вважає The Economist

Спроба України повернути Крим буде кривавою і важкою. Розраховувати на Захід не варто – вважає The Economist

США мають допомагати, але не воювати за інші країни. Майбутнє американського ведення війни розгортається в Україні – Філліпс О’Брайен

США мають допомагати, але не воювати за інші країни. Майбутнє американського ведення війни розгортається в Україні – Філліпс О’Брайен

Україна в темряві. До цього призвели помилка НАТО та недостатня підтримка Заходу – Том Купер

Україна в темряві. До цього призвели помилка НАТО та недостатня підтримка Заходу – Том Купер

Німецька корупція вбиває українців. Потоки російського газу і грошей обплутали як павутиння німецьку державу – Washington Post

Німецька корупція вбиває українців. Потоки російського газу і грошей обплутали як павутиння німецьку державу – Washington Post

Україна переможе та поверне всі свої території. Не можна дозволити перевести війну у заморожений конфлікт – Марк Гертлінг

Україна переможе та поверне всі свої території. Не можна дозволити перевести війну у заморожений конфлікт – Марк Гертлінг

росія програла війну давно. Залишається змусити путіна визнати поразку – Лоуренс Фрідман

росія програла війну давно. Залишається змусити путіна визнати поразку – Лоуренс Фрідман

Війна росії проти України не повинна закінчитися переговорами. Покиньте "дурнуватий реалізм". Дайте Україні всю зброю, крім ядерної – Еліот А. Коен

Війна росії проти України не повинна закінчитися переговорами. Покиньте "дурнуватий реалізм". Дайте Україні всю зброю, крім ядерної – Еліот А. Коен

Аргумент проти збільшення допомоги Україні шалено недалекоглядний. Так вважають посли, генерали та експерти провідних аналітичних інституцій США – The Hill

Аргумент проти збільшення допомоги Україні шалено недалекоглядний. Так вважають посли, генерали та експерти провідних аналітичних інституцій США – The Hill

Варшаві потрібна надпотужна армія, щоб не воювати. Польща намагається стати новою військовою супердержавою Європи – Politico Europe

Варшаві потрібна надпотужна армія, щоб не воювати. Польща намагається стати новою військовою супердержавою Європи – Politico Europe

До ювілею Джозефа Байдена. Перший після Кеннеді

До ювілею Джозефа Байдена. Перший після Кеннеді

Захід повинен розробити стратегію щодо росії. Та зрозуміти, що перемога потрібна не лише Україні, а усій світовій демократії – Ніколя Тензер

Захід повинен розробити стратегію щодо росії. Та зрозуміти, що перемога потрібна не лише Україні, а усій світовій демократії – Ніколя Тензер

Переговори з росією неможливі, поки путін не відчує що програв війну. Захід повинен допомогти Україні у війні та економіці – Фредерік В. Каган

Переговори з росією неможливі, поки путін не відчує що програв війну. Захід повинен допомогти Україні у війні та економіці – Фредерік В. Каган

Соловйов погрожує семи країнам авіаударами після вибуху в Польщі. Але вже відкрито говорять і про розчарування російською владою – Джулія Девіс

Соловйов погрожує семи країнам авіаударами після вибуху в Польщі. Але вже відкрито говорять і про розчарування російською владою – Джулія Девіс

Із росії зі смертю. Ракети у Польщі можуть бути лише спробою колективного суїциду путінської росії

Із росії зі смертю. Ракети у Польщі можуть бути лише спробою колективного суїциду путінської росії

путінське "назавжди" триває лише 42 дні. На Херсонському напрямку поразку потерпів не шойгу, а путін – Том Купер

путінське "назавжди" триває лише 42 дні. На Херсонському напрямку поразку потерпів не шойгу, а путін – Том Купер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.