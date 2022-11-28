ПОЛІТИКА НОВИНИПрацівникам, які не підписали контракти з "Росатомом", з 28 листопада військові рф заборонили вхід на територію Запорізької атомної електростанції
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Військові рф не допускають на ЗАЕС тих, хто не співпрацює з окупантами
Працівникам, які не підписали контракти з "Росатомом", з 28 листопада військові рф заборонили вхід на територію Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
"За наявною інформацією, з сьогоднішнього дня окупанти заборонили вхід на територію Запорізької АЕС працівникам станції, які відмовилися підписувати контракти з "Росатомом", – йдеться у повідомленні.
Раніше у кремлі заявили, що про відведення військ рф із ЗАЕС "мови бути не може".
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28 11 2022 20:30 МЕДІА
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