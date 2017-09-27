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Військові стратегічні об'єкти взяли під посилену охорону

Практичні тренування з особовим складом щодо підвищення пильності у добових нарядах і вартах
Міноборони взяло під посилену охорону низку військових стратегічних об'єктів.
Військові стратегічні об Фото: Darko Vojinovic / AP

Про це "Українським новинам" повідомило джерело в Генштабі Збройних сил.

"Через 10 хвилин після загоряння складу боєприпасів у Калинівці була команда посилити охорону всіх військових об'єктів", - сказав він.

З його слів, посилено охорону всіх важливих військових об'єктів, у тому числі баз і складів боєприпасів.
Співрозмовник не уточнив кількість цих об'єктів, посилаючись на те, що це закрита інформація.

"У військах оперативного командування "Південь" посилено режим охорони важливих об'єктів і проведено додаткові практичні тренування з особовим складом із підвищення пильності в добових нарядах і вартах, дій в екстремальних ситуаціях при виникненні пожеж на об'єктах і військовій техніці, протидії диверсійним групам, звільненні від них захоплених будівель і приміщень", - згодом повідомили в Міноборони.

Зазначається, що робітники групи з офіцерів штабу командування вибули до місць розташування підлеглих арсеналів і баз зберігання озброєння та боєприпасів з метою проведення практичних занять.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Зазначимо, Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці.

Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом здійснення диверсії на території військової частини, дислокованої в м. Калинівка Вінницької області.

Президент Петро Порошенко скликав військовий кабінет через вибухи на складі боєприпасів у Калинівці.

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27 09 2017 21:22
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