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Військові провели навчання з бойовими вертольотами в Азовському морі

За наказом командувача ООС Сергія Наєва всі підрозділи на морському узбережжі здійснюють постійні тренування, щоб підвищити готовність до відбиття нападу
Військові ООС тренуються вражати морські цілі, щоб відбивати можливі атаки ворожого десанту на узбережжі Азовського моря.
Військові провели навчання з бойовими вертольотами в Азовському морі Фото: скріншот

Зокрема, минулого тижня біля Маріуполя навідники армійської авіації тренувалися наводити на морські цілі бойові та транспортно-бойові вертольоти Мі-24 та Мі-8, повідомляє прес-служба ООС.

Нагадаємо, під час відвідування військових навчань "Sea Breeze-2018", Петро Порошенко заявив, що Росія планує атаку на порт у Маріуполі і, можливо, військову операцію в Азовському морі.

Додамо, з початку загострення ситуації з курсуванням українських торговельних суден до портів Азовського моря, російські спецслужби безпідставно затримали 148 кораблів.

Також, президент Російської Федерації Володимир Путін звинуватив офіційний Київ у нібито недотримання взятих на себе в Мінську зобов'язань. За словами російського президента, це "недотримання" може спричинити загострення ситуації на південному сході України.

 

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30 07 2018 12:49
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