Військові провели навчання з бойовими вертольотами в Азовському морі
Зокрема, минулого тижня біля Маріуполя навідники армійської авіації тренувалися наводити на морські цілі бойові та транспортно-бойові вертольоти Мі-24 та Мі-8, повідомляє прес-служба ООС.
Нагадаємо, під час відвідування військових навчань "Sea Breeze-2018", Петро Порошенко заявив, що Росія планує атаку на порт у Маріуполі і, можливо, військову операцію в Азовському морі.
Додамо, з початку загострення ситуації з курсуванням українських торговельних суден до портів Азовського моря, російські спецслужби безпідставно затримали 148 кораблів.
Також, президент Російської Федерації Володимир Путін звинуватив офіційний Київ у нібито недотримання взятих на себе в Мінську зобов'язань. За словами російського президента, це "недотримання" може спричинити загострення ситуації на південному сході України.
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