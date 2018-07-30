Військові провели навчання з бойовими вертольотами в Азовському морі

Зокрема, минулого тижня біля Маріуполя навідники армійської авіації тренувалися наводити на морські цілі бойові та транспортно-бойові вертольоти Мі-24 та Мі-8, повідомляє прес-служба ООС.

Нагадаємо, під час відвідування військових навчань "Sea Breeze-2018", Петро Порошенко заявив, що Росія планує атаку на порт у Маріуполі і, можливо, військову операцію в Азовському морі.

Додамо, з початку загострення ситуації з курсуванням українських торговельних суден до портів Азовського моря, російські спецслужби безпідставно затримали 148 кораблів.

Також, президент Російської Федерації Володимир Путін звинуватив офіційний Київ у нібито недотримання взятих на себе в Мінську зобов'язань. За словами російського президента, це "недотримання" може спричинити загострення ситуації на південному сході України.