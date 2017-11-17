Військові відбили в бойовиків ІДІЛ останнє місто, контрольоване терористами в Іраку

На всіх адміністративних будівлях в місті встановили прапори Іраку

Іракська армія відбила у бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" місто Рава - останнє місто, яке контролювалось ісламістами на території Іраку.

Як повідомив у п'ятницю, 17 листопада, Абделамір Яралла - генерал об'єднаних іракських сил, що здійснюють операцію проти ІД, урядові війська та їхні союзники повністю звільнили Раву та встановили прапори Іраку на всіх адміністративних будівлях в місті, інформує AFP. За словами генерала, більшість бойовиків, які перебували у місті, розташованому на північному заході Іраку, втекли з нього у напрямку кордону з Сирією.

Як повідомляв iPress.ua, Центральний кримінальний суд Іраку засудив 27 людей до страти за участь у масових вбивствах у 2014 році на території, контрольованій терористичною організацією "Ісламська держава".

Додамо, що Вища судова рада Іраку засудила до смертної кари шляхом повішення громадянина Росії, обвинуваченого в приналежності до бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава".