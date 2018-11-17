Військові відновили зруйнований сепаратистами міст на Луганщині, – ФОТО
Про це повідомили у Луганській обласній військово-цивільній адміністрації.
52-метровий шляхопровід, збудований у 1975-1976 роках, проходить через залізницю на автомобільній дорозі загального користування державного значення Н-32 Покровськ–Бахмут–Михайлівка. Незаконні збройні формування зруйнували його влітку 2014 року. У Луганській ОДА зазначають, що відкриття мосту дасть змогу повноцінно відновити рух автомобільного транспорту між містами Попасна і Бахмут.
В урочистостях у четвер, 15 листопада, взяли участь виконуючий обов'язки голови Луганської обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Філь, заступник командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олег Грунтковський, голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту генерал-лейтенант Микола Мальков і народний депутат Артур Герасимов.
Відновленням займалися з червня по листопад 2018 року мостобудівники Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України у складі Об'єднаних сил. Ремонтніі роботи виконували, зокрема, військовослужбовці 19-го мостового батальйону 26 бригади Держспецтрансслужби у складі Об'єднаних сил, що, за словами Сергія Філя, допомогло зекономити бюджетні кошти.
"Так, кошторисна вартість капітального ремонту складала 21,38 млн грн. Вартість у відповідності до проведеного тендеру становила 18,9 млн грн, проте фактично було витрачено 16,5 млн грн, і таким чином було заощаджено 4,8 млн грн державних коштів", – зазначили в Луганській ОДА.
Там додали, що за встановленим планом військові повністю демонтували першу та другу прогонові будови, на їх місце встановили нові, третю відремонтували, зміцнили опори мосту тощо.
Фото: loga.gov.ua
Фото: loga.gov.ua
Нагадаємо, в Києві на вулиці Будівельників провалився міст над Броварським проспектом неподалік від станції метро "Дарниця".
Роботи з демонтажу основних конструкцій Шулявського шляхопроводу у столиці відклали до січня 2019 року.
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