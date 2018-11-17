Військові відновили зруйнований сепаратистами міст на Луганщині, – ФОТО

Про це повідомили у Луганській обласній військово-цивільній адміністрації.

52-метровий шляхопровід, збудований у 1975-1976 роках, проходить через залізницю на автомобільній дорозі загального користування державного значення Н-32 Покровськ–Бахмут–Михайлівка. Незаконні збройні формування зруйнували його влітку 2014 року. У Луганській ОДА зазначають, що відкриття мосту дасть змогу повноцінно відновити рух автомобільного транспорту між містами Попасна і Бахмут.

В урочистостях у четвер, 15 листопада, взяли участь виконуючий обов'язки голови Луганської обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Філь, заступник командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олег Грунтковський, голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту генерал-лейтенант Микола Мальков і народний депутат Артур Герасимов.

Відновленням займалися з червня по листопад 2018 року мостобудівники Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України у складі Об'єднаних сил. Ремонтніі роботи виконували, зокрема, військовослужбовці 19-го мостового батальйону 26 бригади Держспецтрансслужби у складі Об'єднаних сил, що, за словами Сергія Філя, допомогло зекономити бюджетні кошти.