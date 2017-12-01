Військові, які зникли в сірій зоні біля Маріуполя, загинули

Троє морпіхів, які зникли 8 січня біля лінії розмежування на Маріупольському напрямку, загинули.

Двоюрідний брат одного із загиблих бійців повідомив, що тіла трьох морських піхотинців перебувають у бойовиків, інформує ТСН.

"Ще вчора міг бути обмін. Там до блокпосту під'їхала комісія з Києва, чекали на них, а потім сепари написали, що не віддадуть тіл. Сьогодні-завтра повинні проводити переговори, щоб забрати тіла", - повідомив родич загиблого.

Зі свого боку спікер Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу відмовився підтверджувати загибель військових.

"Є заяви тієї сторони про те, що вони знайшли тіла у військовій формі... Рано говорити, поки не будуть проведені впізнання і експертиза", - повідомив Мотузяник.

За даними ТСН, загинули 23-річний, 30-річний і 54-річний бійці. Морпіхи виконували завдання біля лінії розмежування, після чого не повернулися в місце розташування. Їх розшукували кілька днів.

Нагадаємо, нардеп Надія Савченко опублікувала списки полоненихна Донбасі українців.

Натомість представник спеціального центру СБУ щодо звільнення заручників Юрій Тандіт заявив, що перелік полонених некоректний.

Він також додав, що публікація списків не допоможе прискорити процес звільнення українців.

"Зазвичай перемовини проходили ефективно, коли ми не піарились на цьому і не здіймали галасу. Рішення щодо обміну приймаються конкретними людьми в Росії, це не питання списків", - пояснив Тандіт.

Представник СБУ підсумував, що тепер ці списки зможуть використовувати шахраї.