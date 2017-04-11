Військові з поліцією влаштували облаву на призовників у центрі Львова, - ОНОВЛЕНО

Уночі з п'ятниці на суботу військові з поліцією влаштували облаву на студентів у Львові.

За повідомленнями очевидців, оо 00:00 близько 20 військових і декілька поліцейських заблокували популярний серед молоді провулок Крива Липа і почали перевірку документів, інформує Zaxid.net.

Першою про це у групі "Варта-1" повідомила студентка Софія Галан, яка була в той момент на місці подій.

"Проїзд Крива липа перекрили військові. Перевіряють документи у всіх хлопців призивного віку. Відпускають лише тих хто має документи або студентський за умови, що денна форма навчання. Частина військових з поліцією намагались прорватись в заклад Paradox", – написала Софія Галан.

У коментарі ZAXID.NET вона уточнила, що поліція та військові були в бронижилетах і з масками на обличчях.

"Сказали що це в них якась операція (говорили якусь назву). На виході з Кривої Липи стояло 5-7 військових. Перевіряли студентів, питали, чи вчаться на денній формі. Після пред‘явлення студентського відпускали", – розповіла Софія Галан.

Також, за її словами, військові намагалися влаштувати перевірку і всередині нічного клубу Paradox.

Водночас речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська заперечила участь поліції у цих подіях. У військовому комісаріаті Львівської області, який є організатором акції, наразі не коментують нічну облаву.

Сам провулок Крива Липа є популярним серед студентів та молоді, оскільки тут розташовано багато розважальних закладів.

Оновлення. Проведення облави у розмові із ZAXID.NET підтвердив керівник Західного регіонального медіацентру Міноборони Олександр Поронюк.

"Якщо говорити юридичною мовою, то дозволено все, що не заборонено законом. Знаєте, військові виконують не свої особисті заходи, а заходи, що стосуються національної безпеки. Адже зараз відбувається призов на національну службу і багато людей добровільно прийшли і виконують свій обов'язок, а іншим треба дати для цього стимул. Тому, щоб вчасно провести заходи, організовуються такі випадки для вручення повісток. Законодавством це, на жаль, не дуже врегульовано. Але можу сказати, що нікому наручники не одягали, нікого не лякали", – заявив Олександр Поронюк.

Наразі немає інформації про кількість вручених повісток. Військовий комісар Львівщини Олександр Тіщенко повідомив, що всі деталі щодо спецоперації у провулку Крива Липа озвучать на спеціальному брифінгу.

Нагадаємо, в ніч з 27 на 28 жовтня правоохоронці влаштували рейд у київському нічному клубі Jugendhub.

Поліція заявила про затримання 17 людей з наркотиками. 32 відвідувачів доставлено до військкомату, оскільки, за повідомленням поліції, вони ухилялися від призову на строкову службу. Як з'ясувалося вже у військкоматі, серед утримуваних там опинилися і студенти, і навіть мешканці анексованого Криму, які не отримували жодних повісток.

Крім того очевидці повідомили, що правоохоронці застосовували до них силу.

Біля військкомату адвокат, який захищає інтереси затриманих, заявив, що відомостей про ухилення ними від призову немає.

Водночас, за словами представника уповноваженого з прав людини з питань захисту прав військовослужбовців Святослава Стеценка, якщо призовна комісія ухвалила рішення про розшук призовників, їх мали право затримати, не випускати з приміщення і потім відправити у військову частину.