CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі затримали росіянина, який знімав на мобільний телефон позиції Збройних сил України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Військові затримали росіянина, який знімав на телефон позиції ЗСУ на Донбасі
За його словами, він прибув подорожувати Україною
Фото galka.if.ua
"Затриманим виявився громадянин Росії. За його словами, він прибув подорожувати Україною. Військовослужбовців зацікавив той факт, що "турист" прибув з далекого Сургута, а серед історичних та культурних пам'яток в Україні його цікавили лише позиції підрозділів Збройних сил України, які він знімав та ретельно зберігав у себе на мобільному телефоні", - повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook.
Нагадаємо, що військовослужбовці Нацгвардії в районі проведення ООС в Донецькій області затримали трьох осіб, підозрюваних у співпраці із самопроголошеною "ДНР".
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