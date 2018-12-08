Військові затримали росіянина, який знімав на телефон позиції ЗСУ на Донбасі За його словами, він прибув подорожувати Україною

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі затримали росіянина, який знімав на мобільний телефон позиції Збройних сил України.

Фото galka.if.ua

"Затриманим виявився громадянин Росії. За його словами, він прибув подорожувати Україною. Військовослужбовців зацікавив той факт, що "турист" прибув з далекого Сургута, а серед історичних та культурних пам'яток в Україні його цікавили лише позиції підрозділів Збройних сил України, які він знімав та ретельно зберігав у себе на мобільному телефоні", - повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook. Нагадаємо, що військовослужбовці Нацгвардії в районі проведення ООС в Донецькій області затримали трьох осіб, підозрюваних у співпраці із самопроголошеною "ДНР".

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію