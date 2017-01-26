Військові заводи завантажені на 100%, - Кривенко

Завдяки програмі державного кредитування, розробленій Комітетом ВР з питань національної безпеки і оборони та підтриманій Урядом, українські оборонні заводи завантажені на 100% та виконують усі заплановані роботи з ремонту та переоснащення військової техніки.

Представник фракції "Народний фронт" Вадим Кривенко, який разом з колегами по фракції, членами Комітету з питань нацбезпеки і оборони, зокрема Тетяною Чорновол та Дмитром Тимчуком, перевіряв сьогодні виконання цієї програми на ДП "Житомирський бронетанковий завод".

Він зазначив, що основною метою цієї поїздки було перевірити, наскільки запрацювала програма фінансування оборонних заводів за рахунок кредитів державних банків під державні гарантії.

Так, за його словами, вже у січні поточного року ДП "Житомирський бронетанковий завод" отримало перший транш у розмірі 125 млн грн із загальної суми кредиту на 700 млн грн, розрахованої на три роки.

"Це програма, яка була ініційована та розроблена Комітетом ВР з питань національної безпеки і оборони (очолює заступник керівника фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський. – Ред.), а потім затверджена Урядом. Усі останні місяці минулого року працювали саме на те, щоб ця програма була втілена в життя. Нарешті вона запрацювала!", - заявив Вадим Кривенко.

"Завод зараз повністю виконує державне замовлення з ремонту та модернізації бронетехніки. Це перший приклад нормальної роботи цієї програми, коли фінансування оборонної галузі, зокрема заводів, не залежить від рішень Верховної Ради, не залежить навіть від виконання Державного бюджету, оскільки це кредит банку. Головне, що є гроші, є перспектива і можливість забезпечувати наше військо нормальною технікою, що зараз і почав робити "Житомирський бронетанковий завод", - наголосив народний депутат.

Загалом, за його інформацією, в цій програмі візьмуть участь ще 11 оборонних заводів по всій Україні, наприклад, у Львові, Харкові, Шепетівці та інших містах.

Разом з тим Вадим Кривенко наголосив, що контроль за виконанням державної програми можуть здійснювати як народні депутати, так і представники громадськості, оскільки все відбувається прозоро і відкрито, а заводи мають регулярно звітувати щодо використання державних коштів.

До слова, члени профільного комітету від фракції "Народний фронт" планують відвідати з метою моніторингу усі оборонні заводи, задіяні у програмі.

Як зазначив директор ДП "Житомирський бронетанковий завод" Олексій Бабіч, завдяки цій програмі вдалося не лише зберегти трудовий колектив заводу, що налічує 850 чоловік, планово підвищити заробітні плати працівникам (з 1 січня 2017 року з 5 850 грн до 8 500 грн в середньому. – Ред.), але й закласти рентабельність виробництва до 25%. За його словами, у подальшому цей прибуток буде використано в тому числі і на розробку нових зразків військової техніки.

"У минулому році ми виконали державне оборонне замовлення лише на одну третину, а в цьому році завдяки цій програмі у нас вже є завантаження заводу у повному обсязі. Тобто, якщо не було б цих державних гарантій, то і в поточному році завод працював би лише на одну третину", - наголосив директор заводу.

Нагадаємо, Харківський тракторний завод (ХТЗ), який відновив роботу після тривалого простою, зможе випускати військову техніку.