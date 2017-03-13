Волонтери скаржаться, що їх не пускають у зону АТО

У військових є наказ про посилену перевірку документів і документів на зброю

Українські військові 13 березня перекрили волонтерам в'їзд у зону проведення антитерористичної операції на блокпостах Слов'янська та Краматорська.

"Телефонують волонтери. Під Слов'янськом та Краматорськом стоять загружені допомогою машини. На блокпостах наказ - волонтерів не пропускати", - написала в Facebook керівник інструкторської групи Марусині ведмеді ВДВ ВСУ Олена Біленька, відома під псевдонімом Маруся Звіробий.

Пізніше вона уточнила, що у військових є наказ про посилену перевірку документів і документів на зброю, а також виявлення особливої уваги до людей у формі на цивільних номерах авто у зв'язку з особливим станом і роботою диверсійних груп.

Вона закликала волонтерів вимагати офіційне підтвердження перешкоджання проїзду в зону АТО.

Волонтер Юрій Тіра в Facebook повідомив, що військовослужбовці не пропускають реанімобіль від волонтерів, який прямує в район боїв під Авдіївка.

Музикант Сергій Жадан також поінформував, що стоїть на блокпосту під Слов'янськом.

"Маємо сьогодні два виступи перед військовими. Не пропускають. Посилаються на якийсь новий наказ. Припускаю, що не пропускають через блокаду", - зазначив він.

Жадан висловив надію, що концерти таки вдасться відіграти.

Нагадаємо, ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою - за минулу добу бойовики 82 рази відкривали вогонь по українських позиціях. В результаті 5 військових ЗСУ отримали поранення.