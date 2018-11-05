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Військового комісара Львівщини виправдали за публікацію особистих даних призовників

Комісар заявляє, що суд таким чином підтвердив його правоту виконання службових обов'язків
Апеляційний суд Львівщини скасував постанову Личаківського районного суду Львова про оштрафування військового комісара Львівщини Олександра Тіщенка за публікацію у Facebook особистих даних призовників.
Військового комісара Львівщини виправдали за публікацію особистих даних призовників Фото: zaxid.net

Відповідне рішення Олександр Тіщенко оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні закінчилося 5-місячне відстоювання моїх прав в українському суді перемогою здорового глузду та захисту державних інтересів. Зокрема, рішенням апеляційного суду Львівської області скасована постанова Личаківського районного суду про притягнення мене до адміністративної відповідальності за розголошення персональних даних призовників, як незаконна. Таким чином підтверджено мою правоту виконання службових обов’язків щодо заходів для здійснення призову на строкову військову службу восени 2017 року", - написав обласний військовий комісар.

Нагадаємо, що восени минулого року Львівський обласний військовий комісаріат оприлюднив прізвища призовників, які ухиляються від служби в армії. Інформацію про призовників (ім'я, прізвище, по батькові, дата народження та місце реєстрації), яких військкомат підозрює в ухилянні від призову, почали публікувати 22 листопада після завершення прес-конференції про підсумки призову. Загалом на сторінці Львівського обласного військового комісаріату з'явилося кілька десятків постів, в яких згадали близько 15 тис. прізвищ.

Згодом військового комісара Львівської області Олександра Тіщенка оштрафували за публікування персональних даних призовників на 5,1 тис. грн.

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11 05 2018 14:36
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