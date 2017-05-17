НОВИНИРосія ініціювала проведення ракетних стрільб в Середземному морі біля берегів Лівії в період з 24 по 27 травня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Військово-морський флот Росії ініціював ракетні стрільби в Середземному морі
Російський флот має намір постріляти біля берегів Лівії
Фото: EPA/UPG
Пуски ракет будуть здійснені силами російських військово-морських сил.
Відповідне попередження (NOTAM) було розіслано Федеральним управлінням цивільної авіації США цивільним авіакомпаніям з метою забезпечення безпеки польотів.
Повідомлення №0039/17 стосується району польотної інформації HLLL, до якого в Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) відноситься лівійська столиця Тріполі.
Нагадаємо, на початку квітня Пентагон випустив близько 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.
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