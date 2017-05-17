Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Військово-морський флот Росії ініціював ракетні стрільби в Середземному морі

Російський флот має намір постріляти біля берегів Лівії
Росія ініціювала проведення ракетних стрільб в Середземному морі біля берегів Лівії в період з 24 по 27 травня.
Військово-морський флот Росії ініціював ракетні стрільби в Середземному морі Фото: EPA/UPG

Пуски ракет будуть здійснені силами російських військово-морських сил.

Відповідне попередження (NOTAM) було розіслано Федеральним управлінням цивільної авіації США цивільним авіакомпаніям з метою забезпечення безпеки польотів.

Повідомлення №0039/17 стосується району польотної інформації HLLL, до якого в Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) відноситься лівійська столиця Тріполі.

Нагадаємо, на початку квітня Пентагон  випустив близько 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 05 2017 13:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.