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Військовослужбовець загинув у ДТП на Одещині

ДТП сталася через необережність
В Одеській області в середу в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув військовослужбовець.
Військовослужбовець загинув у ДТП на Одещині Фото: foto.delfi.ua

Про це повідомили в прес-службі оперативного командування "Південь".

"За даним фактом проводяться слідчі дії представниками Військової служби правопорядку та Національної поліції України. Також керівним складом оперативного командування "Південь" призначено службове розслідування", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що ДТП сталася через необережність.

Нагадаємо, напередодні у селі Холодна Балка Одеської області автомобіль Nissan в’їхав у службовий автомобіль ВАЗ, у результаті постраждав дільничний офіцер поліції Усатівського відділення поліції.

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16 08 2017 21:32
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