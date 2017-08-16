CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Одеській області в середу в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув військовослужбовець.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Військовослужбовець загинув у ДТП на Одещині
ДТП сталася через необережність
Фото: foto.delfi.ua
Про це повідомили в прес-службі оперативного командування "Південь".
"За даним фактом проводяться слідчі дії представниками Військової служби правопорядку та Національної поліції України. Також керівним складом оперативного командування "Південь" призначено службове розслідування", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі відзначили, що ДТП сталася через необережність.
Нагадаємо, напередодні у селі Холодна Балка Одеської області автомобіль Nissan в’їхав у службовий автомобіль ВАЗ, у результаті постраждав дільничний офіцер поліції Усатівського відділення поліції.
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