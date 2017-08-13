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Військовослужбовця ВМС ЗСУ жорстоко вбили на Одещині

Головний підозрюваний - колишній міліціонер
В Одеській області вбили військовослужбовця Військово-морських сил ЗС України Арслана Шейхова.
Військовослужбовця ВМС ЗСУ жорстоко вбили на Одещині Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Трагедія сталася у с.Єгорівка Роздільнянського району 11 серпня, повідомляє "Думська" з посиланням на прес-центр командування ВМС ЗС України.

Обставини загибелі військовослужбовця з'ясовуються правоохоронними органами, хід розслідування тримає на контролі ГУ Нацполіціі в Одеській області.

Радник начальника Генштабу ЗСУ Олена Вербицька повідомила, що матрос перебувв у законному звільнення, разом з родиною святкував свій 33-й день народження. Близько 19:00 до нього заїхав знайомий - громадянин Злой В.І. 1976 року народження.

"За кілька хвилин вони поїхали у невідомому напрямку, з того моменту Шейхова живим більше ніхто не бачив. О 23:50 сільський лікар виявив біля воріт свого будинку труп матроса", - повідомила Вербицька.

Під час огляду тіла було виявлено множинні садна на тілі та голові, переломи носа і черепа.

"За попередньою інформацією судмедексперта, смерть Шейхова наступила в зв'язку з тим, що він захлинувся блювотними масами. Про вищезазначені тілесні ушкодження, які є несумісними з життям, взагалі не йдеться", - зазначила вона і додала, що Злой В.І. "є колишнім співробітником органів МВС і сином екс-голови Єгоровського радгоспу", і можливо висновок експерта пов'язаний саме з цим.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 11 серпня, близько 10-ї години ранку на вулиці Івана Акінфєєва в Дніпрі на п'ятому поверсі недобудованого будинку застрелили чоловіка.

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13 08 2017 11:58
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