Військовослужбовцям не нараховуватимуть штрафні санкції за несплату кредиту

На час особливого періоду в Україні військовослужбовцям не будуть нараховуватися штрафи за невиконання кредитних зобов'язань, а також відсотки за користування кредитом.

30 травня Верховний Суд виніс постанову за позовом про стягнення заборгованості з військового за кредитним договором. Суд не погодився з висновком Апеляційного суду і направив справу на повторний розгляд, повідомляє прес-служба Верховного Суду.

"Верховний Суд дійшов висновку про те, що військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам і військовозобов'язаним - з моменту призову за мобілізацією і до закінчення особливого періоду не нараховуються штрафні санкції, пеня за невиконання зобов'язань перед підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності, в тому числі банками і фізичними особами, а також відсотки за користування кредитом", - ідеться у повідомленні.

Відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", особливий період настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію або з моменту введення воєнного стану і охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій. В Україні особливий період розпочався 18 березня 2014 року і триває досі.