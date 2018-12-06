Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Військовослужбовцям не нараховуватимуть штрафні санкції за несплату кредиту

Верховний Суд виніс постанову за позовом про стягнення заборгованості з військового за кредитним договором
На час особливого періоду в Україні військовослужбовцям не будуть нараховуватися штрафи за невиконання кредитних зобов'язань, а також відсотки за користування кредитом.
Військовослужбовцям не нараховуватимуть штрафні санкції за несплату кредиту Фото: kievinfo.in

30 травня Верховний Суд виніс постанову за позовом про стягнення заборгованості з військового за кредитним договором. Суд не погодився з висновком Апеляційного суду і направив справу на повторний розгляд, повідомляє прес-служба Верховного Суду.

"Верховний Суд дійшов висновку про те, що військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам і військовозобов'язаним - з моменту призову за мобілізацією і до закінчення особливого періоду не нараховуються штрафні санкції, пеня за невиконання зобов'язань перед підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності, в тому числі банками і фізичними особами, а також відсотки за користування кредитом", - ідеться у повідомленні.

Відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", особливий період настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію або з моменту введення воєнного стану і охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій. В Україні особливий період розпочався 18 березня 2014 року і триває досі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 06 2018 13:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.