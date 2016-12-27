Військових-винуватців у загибелі дитини в ДТП на Донеччині посадили за грати
Водієві МТЛБ (багатоцільовий легкий броньований транспортер) Роману Карпинцу дали чотири роки позбавлення волі. Про це повідомляє портал Судової влади України.
Його командира, старшого лейтенанта Мар'яна Раку, у момент ДТП знаходився в кабіні військової машини, засудили до двох років позбавлення волі і позбавлення військового звання.
Згідно з повідомленням, суд взяв до уваги як обтяжливі (ДТП скоєно у стані алкогольного сп'яніння), так і пом'якшувальні фактори (каяття і відшкодування матеріального збитку).
Нагадаємо, 16 березня вдень у місті Костянтинівка на Донеччині БМД під керуванням українських військовослужбовців спричинила ДТП. При цьому було смертельно травмовано 8-річну дівчинку, а жінка та інша дитина - госпіталізовані.
Через ДТП в місті почалися заворушення.
За клопотанням прокуратури Донецької області суд заарештував чотирьох підозрюваних у масових заворушеннях у Констянтинівці.
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