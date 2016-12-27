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Військових-винуватців у загибелі дитини в ДТП на Донеччині посадили за грати

Водієві дали чотири роки тюрми, його командиру два
Суд у Костянтинівці (Донецька область) засудив до різних термінів ув'язнення військових, винних у загибелі дівчинки в результаті ДТП навесні 2015 року.
Військових-винуватців у загибелі дитини в ДТП на Донеччині посадили за грати Фото: 112.ua

Водієві МТЛБ (багатоцільовий легкий броньований транспортер) Роману Карпинцу дали чотири роки позбавлення волі. Про це повідомляє портал Судової влади України.

Його командира, старшого лейтенанта Мар'яна Раку, у момент ДТП знаходився в кабіні військової машини, засудили до двох років позбавлення волі і позбавлення військового звання.

Згідно з повідомленням, суд взяв до уваги як обтяжливі (ДТП скоєно у стані алкогольного сп'яніння), так і пом'якшувальні фактори (каяття і відшкодування матеріального збитку).

Нагадаємо, 16 березня вдень у місті Костянтинівка на Донеччині БМД під керуванням українських військовослужбовців спричинила ДТП. При цьому було смертельно травмовано 8-річну дівчинку, а жінка та інша дитина - госпіталізовані.

Через ДТП в місті почалися заворушення.

За клопотанням прокуратури Донецької області суд заарештував чотирьох підозрюваних у масових заворушеннях у Констянтинівці.

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27 12 2016 18:14
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