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Військовим не плануть підвищувати зарплати наступного року

Ольга
Матарикіна
Але всі наявні виплати і надбавки вони отримуватимуть.
Військовим не плануть підвищувати зарплати наступного року Фото galka.if.ua
Державним бюджетом на 2023 рік збережено всі наявні виплати і надбавки для військовослужбовців, однак про підвищення заробітних плат поки не йдеться.
 
Про це розповів народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента у ВР Федір Веніславський, під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.
 
"Говорити зараз про збільшення заробітних плат, на превеликий жаль, навряд чи можемо, тому що треба враховувати ту кількість військовослужбовців, яка на сьогоднішній день виконує свої завдання із захисту територіальної цілісності, а це вже значно більше, ніж було на початку війни... Але, думаю, що той обсяг фінансування, який зараз є для військовослужбовців, має бути збережений. Мається на увазі і виплати бойових, і додаткових 30 тисяч грн (на період воєнного стану – ред.)", – сказав парламентарій.
 
Веніславський підкреслив, що нинішній рівень грошового забезпечення військовослужбовців є найбільш оптимальним з точки зору можливостей держави і потреби у соціальному та матеріальному захисті воїнів.
 
Водночас він нагадав, що Держбюджетом-2023 передбачено збільшення видатків за всіма напрямками сектору безпеки й оборони.
 
Нагадаємо, Верховна Рада 3 листопада ухвалила закон "Про Державний бюджет на 2023 рік". Основні видатки передбачено на обороноздатність України та соцзабезпечення.
 
 
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08 11 2022 17:02
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