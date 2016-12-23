Військовим скасували обмеження щодо пенсійного забезпечення
"Визнати такими, що не відповідають Конституції України, положення закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб" ... частини 7 статті 43, згідно з якою максимальний розмір пенсії ... не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів ... 10,74 тисячі гривень", - йдеться в рішенні суду, пише "Інтерфакс-Україна".
Суд також визнав неконституційним перше речення ч. 1 ст. 54, відповідно до якої в період із 1 січня 2016 року до 31 грудня 2016 року особам, які працюють на посадах, передбачених законами України "Про державну службу", "Про прокуратуру" та "Про судоустрій і статус суддів", призначена пенсія або щомісячне довічне грошове забезпечення не виплачується.
Нагадаємо, Верховна Рада прийняла зміни до закону про пенсійне забезпечення військовослужбовців, якими поширила його дію на добровольців, які загинули чи отримали поранення в зоні АТО.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: