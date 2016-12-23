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Військовим скасували обмеження щодо пенсійного забезпечення

Також суд визнав неконституційним рішення, що призначена пенсія або щомісячне довічне грошове забезпечення не виплачується
Конституційний суд України скасував обмеження максимальної пенсії військових лімітом до 10,74 тис. грн.
Військовим скасували обмеження щодо пенсійного забезпечення Фото: depo.ua

"Визнати такими, що не відповідають Конституції України, положення закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб" ... частини 7 статті 43, згідно з якою максимальний розмір пенсії ... не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів ... 10,74 тисячі гривень", - йдеться в рішенні суду, пише "Інтерфакс-Україна".

Суд також визнав неконституційним перше речення ч. 1 ст. 54, відповідно до якої в період із 1 січня 2016 року до 31 грудня 2016 року особам, які працюють на посадах, передбачених законами України "Про державну службу", "Про прокуратуру" та "Про судоустрій і статус суддів", призначена пенсія або щомісячне довічне грошове забезпечення не виплачується.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла зміни до закону про пенсійне забезпечення військовослужбовців, якими поширила його дію на добровольців, які загинули чи отримали поранення в зоні АТО.

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23 12 2016 13:57
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