Військовий бюджет США передбачає передачу Україні летальної зброї

Раніше повідомлялося, що Обама ухвалив оборонний закон про "стримування Росії"

Підписаний діючим президентом США Бараком Обамою оборонний бюджет містить допомогу Україні у сфері безпеки в розмірі 350 млн доларів.

Згідно з цим документом, США передасть Україні летальні види озброєнь для потреб оборони, - повідомляє прес-служба посольства України в США у мережі Facebook.

"Документом передбачено виділити кошти для надання безпекової допомоги Україні, у тому числі летальних оборонних видів озброєнь. Перелік видів допомоги розширено включенням засобів і технічної підтримки для розробки цілісної системи моніторингу державного кордону України, а також допомоги у підготовці штабних офіцерів та вищого військового командування ЗСУ", — йдеться у повідомленні посольства.

Нагадаємо, президент США Барак Обама підписав Бюджет США на 2017 р. на потреби національної оборони, де безпекова допомога Україні збільшена до 350 млн дол.

Раніше президент США Барак Обама і лідери провідних країн ЄС на зустрічі в Берліні домовилися про необхідність збереження санкцій проти Росії у зв'язку з ситуацією в Україні.

До слова, напередодні президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з віце-президентом США Джозефом Байденом, під час якої обговорив, зокрема, відносини з Росією. Порошенко та Байден відзначили важливість координації зусиль із забезпечення виконання Росією зобов'язань відповідно до Мінських домовленостей та збереження політики міжнародних санкції проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.