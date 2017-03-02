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Офіцер ДСНС, якого поранили в Авдіївці, вижив

"Тепер має прожити (довго), раз ми його поховали"
Співробітник ДСНС Дмитро Тритейкін, який отримав поранення в ході обстрілу Авдіївки ввечері 2 лютого, живий.
Офіцер ДСНС, якого поранили в Авдіївці, вижив Фото:112.ua

"Тритейкін Дмитро живий. Перевезли у 66-й госпіталь", - повідомив директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов на сторінці в Facebook.

"Тепер має прожити (довго), раз ми його поховали", - додав він.

У свою чергу голова Донецької ОДА Павло Жебрівський повідомив, що внаслідок обстрілу Авдіївки станом на 08:00 - двоє загиблих: місцева мешканка та військовослужбовець ДСНС.

Поранення отримали троє: офіцер ДСНС, іноземний фотокореспондент та місцева мешканка, яка отримала легке поранення в результаті попадання снаряду у п’ятиповерхівку та відмовилась від госпіталізації. Пораненим надається уся необхідна медична допомога.

Раніше Магомедов повідомляв, що Тритейкін помер. Близько першої години ночі він повідомив, що Дмитро живий, але його оперують.

Тритейкін був поранений в живіт.

Зазначимо, за добу в районі бойовики 114 разів відкривали вогонь по українських позиціях. В результаті обстрілу загинули 4 бійця ЗСУ, 17 отримали поранення.

Як повідомляв iPress.ua, вчора, 2 лютого ввечері користувачі соцмереж повідомили про сильний вибух в окупованому Донецьку. Згідно із повідомленнями, у деяких в квартирах повилітали вікна, попадали речі з полиць. У машинах спрацювали сигналізації.

Проросійські колаборанти на Донбасі обстріляли з "Градів" мобільні центри надання гуманітарної допомоги населенню в Авдіївці.

 

 

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03 02 2017 08:57
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