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Військовий лікар вимагав хабар за медичний висновок про непридатність до військової служби

Лікар хотів отримати 5,5 тис грн, але був спійманий на гарячому
Співробітники Служби безпеки України затримала на хабарі військового лікаря у районі проведення АТО.
Військовий лікар вимагав хабар за медичний висновок про непридатність до військової служби Фото: прес-служба СБУ

Лікар працював у Дружківському міському військкоматі.

Правоохоронці встановили, що чоловік вимагав 5,5 тисяч гривень з місцевого мешканця за медичний висновок щодо визнання його непридатним до військової служби, повідомляє прес-центр СБУ.

Чоловіка спіймали на гарячому. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. 

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, що в Дніпрі на хабарі впіймали начальника відділу облуправління Державного геокадастру.

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10 02 2017 18:58
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