CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпівробітники Служби безпеки України затримала на хабарі військового лікаря у районі проведення АТО.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Військовий лікар вимагав хабар за медичний висновок про непридатність до військової служби
Лікар хотів отримати 5,5 тис грн, але був спійманий на гарячому
Фото: прес-служба СБУ
Лікар працював у Дружківському міському військкоматі.
Правоохоронці встановили, що чоловік вимагав 5,5 тисяч гривень з місцевого мешканця за медичний висновок щодо визнання його непридатним до військової служби, повідомляє прес-центр СБУ.
Чоловіка спіймали на гарячому. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Нагадаємо, що в Дніпрі на хабарі впіймали начальника відділу облуправління Державного геокадастру.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 02 2017 18:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
No articles
влажность:
давление:
ветер: