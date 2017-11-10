Військовий, нібито затриманий прикордонниками РФ, самовільно залишив частину, - штаб
Про це йдеться в повідомленні на сторінці в Facebook.
Попередньо встановлено, що 6 жовтня військовослужбовець одного з підрозділів, який зараз дислокується в районі проведення АТО, без оформлення необхідних документів на вибуття з військової частини, з усного дозволу командира поїхав додому за сімейними обставинами.
"Військова служба правопорядку проводить службове розслідування з фактом самовільного залишення військової частини військовослужбовцем. А також вживаються заходи щодо розшуку та з’ясування місцезнаходження даного військовослужбовця", - відзначили в штабі.
Раніше повідомлялося, що російські прикордонники затримали імовірно українського військовослужбовця, який намагався незаконно перетнути російський кордон у Луганській області. Про це увечері 9 жовтня повідомила прес-служба прикордонного управління ФСБ Росії по Бєлгородській та Воронезькій областях.
Також нагадаємо, що ввечері 3 жовтня в Сумській області неподалік кордону з РФ зникли двоє українських прикордонників. Пізніше стало відомо про їх затримання в Росії.
Вчора в ДПСУ повідомили, що російський суд заарештував їх терміном на два місяці нібито за незаконне перетинання кордону та опір силовикам. Українського консула до них не пускають. У ДПСУ не виключають, що українських офіцерів затримували із застосуванням фізичної сили.
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