Савченко: "Військовий переворот в Україні - це досить очікувана подія", - ВІДЕО

"Я знаю, що дуже багато військових зараз мене чують"

Народний депутат Надія Савченко заявила, що військовий переворот був би правильною подією в Україні.

"Я знаю, що дуже багато військових зараз мене чують. [...] Військовий переворот в Україні - це досить очікувана і, ймовірно, досить правильна подія", - сказала вона після допиту в СБУ, інформує LB.ua.

Народний депутат Надія Савченко після допиту в СБУ у зв'язку зі справою проти голови Центру визволення полонених Володимира Рубана заявила, що її викликали в якості свідка.

Нагадаємо, що генпрокурор Юрій Луценко заявив, що, за даними слідства, позафракційний народний депутат Надія Савченко планувала теракт у сесійній залі Верховної Ради.

Також народний депутат фракції "Народний фронт" Антон Геращенко повідомив, що Савченко можуть пред'явити підозру про участь у підготовці державного перевороту.

Зазначимо, що Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету з питань національної безпеки і оборони.

Надія Савченко - колишній військовослужбовець Збройних Сил України. У червні 2014 року потрапила в полон до бойовиків у Луганській області, звідки її вивезли в Росію, де звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів Ігоря Корнелюка і Антона Волошина.

У березні 2016 року російський суд засудив її до 22 років колонії, але вже в травні Савченко була обміняна на російських розвідників Євгена Єрофєєва і Олександра Александрова.

Ще перебуваючи за ґратами в Росії, Савченко була обрана у Верховну Раду як перший номер списку "Батьківщини" й отримала звання Героя України.