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Військовий вертоліт впав у житловому кварталі Стамбула, четверо загиблих

Причини аварії поки невідомі
Четверо турецьких військових загинули в результаті падіння вертольоту в одному із житлових районів Стамбула.
Військовий вертоліт впав у житловому кварталі Стамбула, четверо загиблих Фото: cnnturk.com

Вертоліт впав посеред житлового кварталу в районі Санкактепе в Стамбулі, на азіатській стороні міста, повідомляє CNN Turk.

На фото та відео з місця події можна побачити, що вертоліт лежить прямо посеред вулиці між житловими будинками.

Також повідомляється, що одному військовому вдалося вижити, його з важкими травмами доставили до лікарні. 

Нагадаємо, вертоліт 60-річного тайського мільярдера Вішая Шрівадданапрабхі розбився на паркуванні стадіону "Кінг Пауер", що належить ФК "Лестер". За попередньою інформацією, в вертольота відмовив хвостовий гвинт, в результаті чого машина почала обертатися навколо своєї осі і впала на парковку.

 
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26 11 2018 11:46
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