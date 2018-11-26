CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧетверо турецьких військових загинули в результаті падіння вертольоту в одному із житлових районів Стамбула.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Військовий вертоліт впав у житловому кварталі Стамбула, четверо загиблих
Причини аварії поки невідомі
Фото: cnnturk.com
Вертоліт впав посеред житлового кварталу в районі Санкактепе в Стамбулі, на азіатській стороні міста, повідомляє CNN Turk.
На фото та відео з місця події можна побачити, що вертоліт лежить прямо посеред вулиці між житловими будинками.
Також повідомляється, що одному військовому вдалося вижити, його з важкими травмами доставили до лікарні.
Нагадаємо, вертоліт 60-річного тайського мільярдера Вішая Шрівадданапрабхі розбився на паркуванні стадіону "Кінг Пауер", що належить ФК "Лестер". За попередньою інформацією, в вертольота відмовив хвостовий гвинт, в результаті чого машина почала обертатися навколо своєї осі і впала на парковку.
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26 11 2018 11:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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