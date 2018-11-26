Військовий вертоліт впав у житловому кварталі Стамбула, четверо загиблих

Четверо турецьких військових загинули в результаті падіння вертольоту в одному із житлових районів Стамбула.

Вертоліт впав посеред житлового кварталу в районі Санкактепе в Стамбулі, на азіатській стороні міста, повідомляє CNN Turk.

На фото та відео з місця події можна побачити, що вертоліт лежить прямо посеред вулиці між житловими будинками.

Також повідомляється, що одному військовому вдалося вижити, його з важкими травмами доставили до лікарні.

Нагадаємо, вертоліт 60-річного тайського мільярдера Вішая Шрівадданапрабхі розбився на паркуванні стадіону "Кінг Пауер", що належить ФК "Лестер". За попередньою інформацією, в вертольота відмовив хвостовий гвинт, в результаті чого машина почала обертатися навколо своєї осі і впала на парковку.