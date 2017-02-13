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Військовий, вихваляючись гранатою, поранив шістьох людей у Рівненській області

Вирішується питання про відкриття кримінальної справи
У селищі Квасилів Рівненської області стався вибух у місцевому кафе - військовослужбовець вирішив похвалитися перед присутніми гранатою РГД-5, але випадково висмикнув чеку.
Військовий, вихваляючись гранатою, поранив шістьох людей у Рівненській області Фото:npu.gov.ua

У результаті вибуху шестеро відвідувачів отримали поранення. Крім того, пошкоджено вітрини і скло в закладі, -повідомляють на сайті поліції.

Як з'ясувалося, троє чоловіків випивали в місцевому кафе. Один з них, 32-річний військовослужбовець, який зараз перебуває в короткостроковій відпустці, дістав з кишені гранату і почав демонструвати її всім присутнім. З власної необережності він випадково витягнув чеку, після чого кинув її під стіл.

Фото: rv.npu.gov.ua

У результаті поранення отримали шестеро людей, троє з яких перебували за сусіднім столиком.

"18-, 34- і 32-річні чоловіки та 32-річна жінка отримали осколкові поранення різних частин тіла і після надання медичної допомоги лікарями Рівненської обласної клінічної лікарні були відпущені додому. Також поранення обох нижніх кінцівок, лівої кисті та грудної клітини отримав і 28-річний місцевий житель, який теж причетний до військової служби. у самого ж власника боєприпасу діагностували осколкові поранення обличчя, осколкові поранення і рвані рани обох нижніх кінцівок", - уточнили в поліції.

Фото: rv.npu.gov.ua

За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї, поліцейські почали досудове розслідування. Вирішується питання про відкриття кримінальної справи за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Крім того, під час огляду місця події поліцейські виявили в рюкзаку одного з військовослужбовців освітлювальні патрони.

Фото: rv.npu.gov.ua

Нагадаємо, у Рівненській області відбулася перестрілка між працівниками поліції та зловмисниками, яким вдалося зникнути в невідомому напрямку.

 
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13 02 2017 14:23
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