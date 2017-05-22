Військовий, якого катували в Росії, розповів як ФСБ вербує українців

Військовий Олександр Орехов, який служив у Криму до окупації, але вийшов з іншими бійцями, розповів, як представники Федеральної служби безпеки Росії спробували його завербувати.

За словами військового, його затримали, коли він їхав на похорони матері у російський Краснодар. Російські силовики затримали його на трасі поблизу цього міста.

Як стверджує Орехов, його поклали обличчям на асфальт, заламали за спину руки і надягнули наручники. Під час катувань йому розбили голову. Військового постійно запитували, що він робив у Криму у серпні 2016, - йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень.

"Я кажу, що не був з квітня 2014 року. Вони кажуть, що в них інша з цього приводу інформація", - згадує Орехов.

За словами Орехова, коли його залишили самого в кімнаті, він дістав із кишені піджака, який висів на стільці, посвідчення заступника керівника управління ФСБ Сухорукова Олександра. Згодом Сухоруков дав Орехову підписати документ "Я готовий співпрацювати для захисту інтересів та безпеки Російської Федерації".

Коли Орехов повернувся в Україну, доповів про інцидент українському командуванню.

Командувач Військово-Морськими Силами України Ігор Воронченко каже, що, зважаючи на те, що Орехов доповів про вербування, військовому не загрожує кримінальна відповідальність.

"На проходження служби і кар'єрне зростання це не буде впливати", - додав Воронченко.

Нагадаємо, у селі Строганівка в анексованому Криму ФСБ Росії провела обшук в будинку кримського татарина Ризи Ізетова, після цього його відвезли в невідомому напрямку.

Раніше, під час обшуку в будинку голови Судацького регіонального меджлісу Ільвера Аметова силовики побили його сина й відвезли в невідомому напрямку.