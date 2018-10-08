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Військовий, з яким втратили зв’язок 8 серпня, загинув

Військового представлено до присвоєння йому державної нагороди посмертно
Військовий, з яким втратили зв’язок восьмого серпня, загинув.
Військовий, з яким втратили зв’язок 8 серпня, загинув Фото: з вільних джерел

Військовий Дмитро Український у складі розвідувальної групи виконував завдання у "сірій зоні". Група потрапила в засідку, після чого основна частина почала відходити,  повідомив представник прес-центру ООС підполковник Анатолій Стельмах на брифінгу 10 серпня.

Дмитро Український прийняв бій разом з 19-річним військовослужбовцем.

"З'ясувавши, що основна група відійшла й отримавши наказ на відхід, залишився посеред ворога й наказав відходити 19-річному розвідникові", - зазначив представник прес-штабу.

Також, безпілотник моніторингової місії ОБСЄ в Донбасі зафіксував пересування військової техніки через російсько-український кордон.

 

 

 
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10 08 2018 16:20
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