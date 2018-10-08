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Військовий, з яким втратили зв’язок 8 серпня, загинув
Військового представлено до присвоєння йому державної нагороди посмертно
Фото: з вільних джерел
Військовий Дмитро Український у складі розвідувальної групи виконував завдання у "сірій зоні". Група потрапила в засідку, після чого основна частина почала відходити, повідомив представник прес-центру ООС підполковник Анатолій Стельмах на брифінгу 10 серпня.
Дмитро Український прийняв бій разом з 19-річним військовослужбовцем.
"З'ясувавши, що основна група відійшла й отримавши наказ на відхід, залишився посеред ворога й наказав відходити 19-річному розвідникові", - зазначив представник прес-штабу.
Також, безпілотник моніторингової місії ОБСЄ в Донбасі зафіксував пересування військової техніки через російсько-український кордон.
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