Військовий, з яким втратили зв’язок 8 серпня, загинув

Військового представлено до присвоєння йому державної нагороди посмертно

Військовий, з яким втратили зв’язок восьмого серпня, загинув.

Військовий Дмитро Український у складі розвідувальної групи виконував завдання у "сірій зоні". Група потрапила в засідку, після чого основна частина почала відходити, повідомив представник прес-центру ООС підполковник Анатолій Стельмах на брифінгу 10 серпня.

Дмитро Український прийняв бій разом з 19-річним військовослужбовцем.

"З'ясувавши, що основна група відійшла й отримавши наказ на відхід, залишився посеред ворога й наказав відходити 19-річному розвідникові", - зазначив представник прес-штабу.

Також, безпілотник моніторингової місії ОБСЄ в Донбасі зафіксував пересування військової техніки через російсько-український кордон.