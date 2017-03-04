Український військовий загинув внаслідок обстрілу в районі Шахти Бутівки

Бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів калібру 120 і 82 мм

Військовослужбовець однієї з механізованих бригад, підрозділ якої виконує завдання на Донецькому напрямку, загинув внаслідок обстрілу позицій ЗСУ в районі населеного пункту Шахта Бутівка.

Згідно з інформацією, бойовики стріляли з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, - повідомляє прес-центр АТО.

"Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи про режим припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим "Тиші", застосовують як стрілецьке, так важке озброєння", - зазначили у штабі АТО.

Раніше повідомляли, що в Авдіївці в результаті обстрілу з боку бойовиків "ДНР" у лікарню потрапив 15-річний підліток, поранений осколком у ногу.