Український військовий загинув внаслідок обстрілу в районі Шахти Бутівки
Згідно з інформацією, бойовики стріляли з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, - повідомляє прес-центр АТО.
"Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи про режим припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим "Тиші", застосовують як стрілецьке, так важке озброєння", - зазначили у штабі АТО.
Раніше повідомляли, що в Авдіївці в результаті обстрілу з боку бойовиків "ДНР" у лікарню потрапив 15-річний підліток, поранений осколком у ногу.
Нагадаємо, в одній з військових частин військовослужбовець застрелив товариша по службі.За попередньою інформацією, інцидент стався в результаті необережного поводження зі зброєю.
Минулої доби, 2 квітня, незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи про режим припинення вогню, російсько-окупаційні війська 32 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України, поранено одного українського воїна.
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