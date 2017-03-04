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Український військовий загинув внаслідок обстрілу в районі Шахти Бутівки

Бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів калібру 120 і 82 мм
Військовослужбовець однієї з механізованих бригад, підрозділ якої виконує завдання на Донецькому напрямку, загинув внаслідок обстрілу позицій ЗСУ в районі населеного пункту Шахта Бутівка.
Український військовий загинув внаслідок обстрілу в районі Шахти Бутівки Фото: з вільних джерел

Згідно з інформацією, бойовики стріляли з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, - повідомляє прес-центр АТО.

"Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи про режим припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим "Тиші", застосовують як стрілецьке, так важке озброєння", - зазначили у штабі АТО.

Раніше повідомляли, що  в Авдіївці в результаті обстрілу з боку бойовиків "ДНР" у лікарню потрапив 15-річний підліток, поранений осколком у ногу.

Нагадаємо, в одній з військових частин військовослужбовець застрелив товариша по службі.За попередньою інформацією, інцидент стався в результаті необережного поводження зі зброєю.

Минулої доби, 2 квітня, незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи про режим припинення вогню, російсько-окупаційні війська 32 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України, поранено одного українського воїна.

 

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03 04 2017 18:47
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