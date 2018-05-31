У Дніпрі померли двоє поранених військових, - ОНОВЛЕНО

Боєць 24-тої окремої механізованої бригади імені короля Данила Юрій Довганик помер сьогодні від важких поранень у військовому госпіталі Дніпра.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати", - повідомляється на сайті Львівської облдержадміністрації.

27 травня боєць відсвяткував свій 47-ий день народження. У загиблого залишилися дружина Оксана та донька Василина. Вони мешкають у селі Карачинів Яворівського району.

Оновлення: Радниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа повідомила у Facebook, що сьогодні у лікарні Дніпра також помер від поранень 33-річний військовий Костянтин Гранов із 92-ої окремої механізованої бригади.

"Поранення голови були несумісними з життям, лікарі боролися до останньої хвилини. Висловлюємо співчуття родинам, побратимам, медичному персоналу", - заявила Губа.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 30 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишалася складною. Бойові дії тривали на всіх напрямках.