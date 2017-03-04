Військовий ЗСУ застрелив товариша по службі

За попередньою інформацією, інцидент стався в результаті необережного поводження зі зброєю

В одній з військових частин військовослужбовець застрелив товариша по службі.

"В одній з військових частин, особовий склад якої виконує бойові завдання в районі АТО, військовослужбовець застрелив іншого військовослужбовця. За попередньою інформацією, пригода сталася в результаті необережного поводження зі зброєю. Обставини з'ясовуються", - повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

На місці події працюють представники військової служби правопорядку, військової прокуратури та національної поліції.

Нагадаємо, минулої доби, 2 квітня, незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи про режим припинення вогню, російсько-окупаційні війська 32 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України, поранено одного українського воїна.