В'їзд до центру Києва хочуть зробити платним

У комунальній організації "Київгенплан" переконані, що вирішити проблему парковок у Києві можна запровадженням оплати за в'їзд у центральне ядро ​​столиці.

Інститут Генерального плану Києва розробляє Схему розміщення гаражів та автостоянок у місті, мета якої – поліпшення транспортної ситуації в місті за рахунок звільнення проїзних частин вулиць від стоянок автотранспорту, зменшення кількості машин, що в'їжджають, передбачення місць під перехоплюючі паркінги, обмеження в'їзду автомобілів у центральну частину міста, забезпечення населення Києва необхідними розрахунково-нормативними паркомісцями.

"У Києві зареєстровано понад 900 тис. автомобілів, з них 767 тис. легкові. Транспортні проблеми посилюються ще й через масштабні потоки автотранспорту, який прямує до Києва з інших регіонів України, населених пунктів Київської області. У місто щоденно в ранковий період "пік" в'їжджає близько 100 тис. автомобілів, з яких близько 70 тис. легкових автомобілів. Більшість з них прямує через центральну частину Києва у зв'язку з недостатньою кількістю об'їзних магістралей", – заявляють у "Київгенплані".

"Для обмеження в'їзду в центральну частину міста передбачається розміщення перехоплюючих паркінгів на межі центрального ядра. Таким чином, частина населення пересяде на громадський транспорт. Окрім того, пропонується обмежити будівництво паркінгів, встановити тарифи на паркування з індексом збільшення на центральну зону", – зазначають в організації.

Окрім того, щоб обмежити транзит центральною частиною Києва проект Генерального плану, зокрема, передбачає завершення будівництва Подільського мостового переходу і будівництво правобережних підходів до Подільського та Дарницького мостових переходів через річку Дніпро. На першу чергу заплановано будівництво Залізничного шосе від Наддніпрянського шосе до бульвару Дружби Народів, на розрахунковий період – подовження Подільського мостового переходу до Повітрофлотського проспекту.

КО "Київгенплан" є генеральним проектувальником у розробці нового Генерального плану розвитку міста Києва і його приміської зони до 2025 року.

Нагадаємо, Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів".