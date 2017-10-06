CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ 9 червня на період літнього сезону в’їзд транспорту на Труханів острів частково обмежено.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В'їзд транспорту на Труханів острів у Києві обмежили до осені
Найближчим часом аналогічні обмеження почнуть діяти на всіх дніпровських островах
Фото: unian.ua
Про це заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє прес-служба міської адмінстрації.
За словами Поворозника, контроль за організацією дорожнього руху буде забезпечено зокрема із залученням представників патрульної поліції. Він додав, що найближчим часом аналогічні обмеження почнуть діяти на всіх дніпровських островах.
"Для відпочиваючих на території Труханового острова буде організовано перевезення громадським транспортом, а саме автобусом, що курсуватиме від Московського мосту до Пішохідного мосту та електричним міні-потягом", – додав Поворозник.
Нагадаємо, в разі збільшення температури повітря до понад +28ºС у Києві обмежать рух для великовагового транспорту.
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10 06 2017 20:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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