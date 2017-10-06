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В'їзд транспорту на Труханів острів у Києві обмежили до осені

Найближчим часом аналогічні обмеження почнуть діяти на всіх дніпровських островах
З 9 червня на період літнього сезону в’їзд транспорту на Труханів острів частково обмежено.
В Фото: unian.ua

Про це заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє прес-служба міської адмінстрації.

За словами Поворозника, контроль за організацією дорожнього руху буде забезпечено зокрема із залученням представників патрульної поліції. Він додав, що  найближчим часом аналогічні обмеження почнуть діяти на всіх дніпровських островах.

"Для відпочиваючих на території Труханового острова буде організовано перевезення громадським транспортом, а саме автобусом, що курсуватиме від Московського мосту до Пішохідного мосту та електричним міні-потягом", – додав Поворозник. 

Нагадаємо, в разі збільшення температури повітря до понад +28ºС у Києві обмежать рух для великовагового транспорту.

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10 06 2017 20:15
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