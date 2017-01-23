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В'їзди до Києва у вівторок вранці можуть бути заблоковані, - Нацполіція

Через можливі протести
Рух транспорту на в'їздах до Києва 24 січня може бути частково заблокований.
В Фото: rian.com.ua

Про це повідомила прес-служба Нацполіції.

"У зв’язку з можливими акціями на підтримку врегулювання транзиту і тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування, з 7 годин ранку 24 січня можливе часткове зайняття учасниками цих заходів проїзної частини на в’їздах до Києва", - сказано у повідомленні.

Нацполіція попросида водіїв ураховувати вказану інформацію при плануванні маршрутів руху.

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23 01 2017 22:55
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