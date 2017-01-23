CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРух транспорту на в'їздах до Києва 24 січня може бути частково заблокований.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В'їзди до Києва у вівторок вранці можуть бути заблоковані, - Нацполіція
Через можливі протести
Фото: rian.com.ua
Про це повідомила прес-служба Нацполіції.
"У зв’язку з можливими акціями на підтримку врегулювання транзиту і тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування, з 7 годин ранку 24 січня можливе часткове зайняття учасниками цих заходів проїзної частини на в’їздах до Києва", - сказано у повідомленні.
Нацполіція попросида водіїв ураховувати вказану інформацію при плануванні маршрутів руху.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 01 2017 22:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО На "Марш жінок" у Вашингтоні зібралося чи не більше людей, ніж на інавгурацію Трампа, – ФОТО
- ВІДЕО "Привоз" палав, – ВІДЕО
- ВІДЕО Українські комунальники кладуть асфальт під снігом, – ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
No articles
влажность:
давление:
ветер: