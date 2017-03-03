Візовий режим для в'їзду іноземців до України буде спрощено з квітня, - МЗС

Будь-який громадянин України, засвідчивши своє запрошення нотаріально, може запросити іноземця для відвідання країни

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що на початку квітня буде спрощено візовий режим для в'їзду іноземців до України.

Відповідну заяву зробив начальник Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, інформує УНІАН.

Кирилич зауважив, що вчора, 2 лютого, було "оприлюднено постанову уряду", якою затверджено зміни до правил в'їзду іноземців до України і транзитного проїзду через її територію.

Ними, зокрема, передбачено скорочення терміну оформлення віз для іноземців, у терміновому порядку її можна одержати до 5 днів (раніше такий термін сягав до 15 днів).

За словами Кирилича, постановою встановлюється єдина тарифна ставка збору за оформлення віз - 65 доларів. Він наголосив, що така ставка буде для візи незалежно від її кратності, терміновості, а також терміну дії.

Кирилич також поінформував, що за новими правилами будь-який громадянин України, засвідчивши своє запрошення нотаріально, може запросити іноземця для відвідання країни, тобто спрощується процедура.

За словами представника МЗС, новими правилами передбачено розширити перелік країн, громадяни яких матимуть можливість оформити візу у пункті перетину державного кордону України.

Відповідно до постанови, зазначив він, "така кількість країн складає 23 одиниці". За його словами, це означає, що, зокрема, громадяни Китаю, Австралії чи Колумбії, прибувши в аеропорт "Бориспіль", на місці зможуть оформити і одержати візу.

Кирилич також повідомив, що новими правилами передбачено збільшення терміну дії національної української візи до 90 днів. Він нагадав, що за старими правилами такий термін становив 45 днів.

Крім того, за його словами, постановою затверджено нову термінологію у справі оформлення віз, тобто вводиться поняття електронної візи. Він зазначив, що "це не означає, що ця електронна віза буде завтра чи післязавтра, а це всього лише унормовано таке поняття".

Він зауважив, що постанова набуває чинності через 30 днів. За його словами, у цей період буде створено робочу групу, яка відпрацьовуватиме механізм оформлення електронних віз.

Кирилич також повідомив, що іноземці, які мають статус закордонного українця, їх діти та члени їх родин отримуватимуть довгострокові візи до 5 років.

Представник МЗС зауважив, громадяни понад 60 країн мають оформляти візи для в'їзду в Україну.