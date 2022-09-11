Візит до Камбоджі розпочав Кулеба

Прем’єр-міністр Камбоджі Самдеха Гун Сен прийняв міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в рамках його візиту до Пномпеня.

Про це глава української дипломатії повідомив у Twitter.

"Я розпочав свій візит до Камбоджі з того, що мене прийняв прем’єр-міністр Самдеха Гун Сен, щоб розвинути їхній діалог із президентом Зеленським. Ми зосередилися на двосторонній співпраці та глобальній продовольчій безпеці. Я також привітав прем'єр-міністра Сена з Днем незалежності Камбоджі", – написав Кулеба.

Як зазначив у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко, це перший в історії візит міністра закордонних справ України до Камбоджі, а Кулеба був першим іноземним гостем, який особисто привітав камбоджійського лідера із Днем незалежності Камбоджі.

Речник МЗС нагадав, що Україна вперше братиме участь у саміті АСЕАН – потужного об‘єднання 10 країн Південно-Східної Азії, і стане першою країною Центральної Європи, яка приєднається до Договору про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії.

Ніколенко зазначив, що це принесе українській державі, бізнесу та громадянам конкретні політичні, військові, економічні та культурні вигоди.