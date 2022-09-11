ПОЛІТИКА НОВИНИПрем’єр-міністр Камбоджі Самдеха Гун Сен прийняв міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в рамках його візиту до Пномпеня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Візит до Камбоджі розпочав Кулеба
Фото: Укрінформ
Про це глава української дипломатії повідомив у Twitter.
"Я розпочав свій візит до Камбоджі з того, що мене прийняв прем’єр-міністр Самдеха Гун Сен, щоб розвинути їхній діалог із президентом Зеленським. Ми зосередилися на двосторонній співпраці та глобальній продовольчій безпеці. Я також привітав прем'єр-міністра Сена з Днем незалежності Камбоджі", – написав Кулеба.
Як зазначив у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко, це перший в історії візит міністра закордонних справ України до Камбоджі, а Кулеба був першим іноземним гостем, який особисто привітав камбоджійського лідера із Днем незалежності Камбоджі.
Речник МЗС нагадав, що Україна вперше братиме участь у саміті АСЕАН – потужного об‘єднання 10 країн Південно-Східної Азії, і стане першою країною Центральної Європи, яка приєднається до Договору про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії.
Ніколенко зазначив, що це принесе українській державі, бізнесу та громадянам конкретні політичні, військові, економічні та культурні вигоди.
Читайте також: Камбоджа направить в Україну саперів.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 11 2022 12:36 МЕДІА
- ВІДЕО Парламентський саміт Кримської платформи стартував у Загребі
- ВІДЕО Під час зустрічі G7 Зеленський запропонував розмістити на кордоні з білоруссю міжнародних спостерігачів
- ФОТО У Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ
- Зараз не час для переговорів з путіним. Натомість Захід має подвоїти допомогу Україні – американські аналітики
- За час роботи в КДБ, путін навчився брехати і мислити як терорист. Тож він залякує та маніпулює – ексрозвідники США
СТАТТІ