Візит Порошенка до США відбудеться найближчими тижнями, - Клімкін

Клімкін заявив, що МЗС хоче якомога краще підготувати візит президента України до США

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про те, що візит президента України до США має відбутися в найближчі кілька тижнів.

"Візит відбудеться в найближчі тижні, ми працюємо по логістичним датам. Нам потрібно його найкращим чином підготувати. Але є чітка домовленість про зустріч найближчим часом", - заявив міністр.

Клімкін також повідомив, що незабаром вирушить у Вашингтон для підготовки візиту президента України й обговорить питання виконання Мінських домовленостей, повідомляє "Укрінформ".

Нагадаємо, в ході телефонної розмови, яка відбулася в ніч на неділю, 5 лютого, президенти України та США обговорили зміцнення стратегічного партнерства двох країн і врегулювання конфлікту на Донбасі політико-дипломатичним шляхом.