ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про те, що візит президента України до США має відбутися в найближчі кілька тижнів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Візит Порошенка до США відбудеться найближчими тижнями, - Клімкін
Клімкін заявив, що МЗС хоче якомога краще підготувати візит президента України до США
Павло Клімкін. Фото: rbc.ua
"Візит відбудеться в найближчі тижні, ми працюємо по логістичним датам. Нам потрібно його найкращим чином підготувати. Але є чітка домовленість про зустріч найближчим часом", - заявив міністр.
Клімкін також повідомив, що незабаром вирушить у Вашингтон для підготовки візиту президента України й обговорить питання виконання Мінських домовленостей, повідомляє "Укрінформ".
Нагадаємо, в ході телефонної розмови, яка відбулася в ніч на неділю, 5 лютого, президенти України та США обговорили зміцнення стратегічного партнерства двох країн і врегулювання конфлікту на Донбасі політико-дипломатичним шляхом.
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07 02 2017 06:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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