Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

ВККС відсіяла частину кандидатів в Антикорсуд

На 27 місць у Вищому антикорсуді претендує 81 кандидат
У конкурсі до Вищого антикорупційного суду і Апеляційної палати цього суду продовжують участь 81 і 32 кандидати відповідно.
ВККС відсіяла частину кандидатів в Антикорсуд Фото: facebook.com/vkksu

Зокрема, з конкурсу до Вищого антикорсуду вибуло 27 осіб, з конкурсу до складу Апеляційної палати - 16.

Свою участь продовжують, зокрема, суддя Солом'янського райсуду Києва Вікторія Жовноватюк (Кицюк), суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду Роман Брега, колишній адвокат Міхеїла Саакашвілі, Маркіян Галабала й інші, повідомляє Вища кваліфікаційна комісія суддів за результатами практичного завдання.

Нагадаємо, 12 листопада почалося тестування кандидатів, які подали документи на участь у конкурсах до Верховного Суду і Вищого антикорупційного суду. На іспит зареєструвалися 765 кандидатів. Практичне завдання конкурсанти пройдуть 14 лютого.

Голова ВККС Сергій Козьяков прогнозує, що список переможців буде оголошено 15-20 лютого.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя визначила, скільки судів буде в антикорупційному суді.

Додамо, Міжнародний валютний фонд схвалив прийняті Верховною Радою поправки до закону по створенню Антикорупційного суду.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 12 2018 12:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.