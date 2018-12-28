ВККС відсіяла частину кандидатів в Антикорсуд
Зокрема, з конкурсу до Вищого антикорсуду вибуло 27 осіб, з конкурсу до складу Апеляційної палати - 16.
Свою участь продовжують, зокрема, суддя Солом'янського райсуду Києва Вікторія Жовноватюк (Кицюк), суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду Роман Брега, колишній адвокат Міхеїла Саакашвілі, Маркіян Галабала й інші, повідомляє Вища кваліфікаційна комісія суддів за результатами практичного завдання.
Нагадаємо, 12 листопада почалося тестування кандидатів, які подали документи на участь у конкурсах до Верховного Суду і Вищого антикорупційного суду. На іспит зареєструвалися 765 кандидатів. Практичне завдання конкурсанти пройдуть 14 лютого.
Голова ВККС Сергій Козьяков прогнозує, що список переможців буде оголошено 15-20 лютого.
Нагадаємо, Вища рада правосуддя визначила, скільки судів буде в антикорупційному суді.
Додамо, Міжнародний валютний фонд схвалив прийняті Верховною Радою поправки до закону по створенню Антикорупційного суду.
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