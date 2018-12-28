ВККС відсіяла частину кандидатів в Антикорсуд

На 27 місць у Вищому антикорсуді претендує 81 кандидат

У конкурсі до Вищого антикорупційного суду і Апеляційної палати цього суду продовжують участь 81 і 32 кандидати відповідно.

Зокрема, з конкурсу до Вищого антикорсуду вибуло 27 осіб, з конкурсу до складу Апеляційної палати - 16.

Свою участь продовжують, зокрема, суддя Солом'янського райсуду Києва Вікторія Жовноватюк (Кицюк), суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду Роман Брега, колишній адвокат Міхеїла Саакашвілі, Маркіян Галабала й інші, повідомляє Вища кваліфікаційна комісія суддів за результатами практичного завдання.

Нагадаємо, 12 листопада почалося тестування кандидатів, які подали документи на участь у конкурсах до Верховного Суду і Вищого антикорупційного суду. На іспит зареєструвалися 765 кандидатів. Практичне завдання конкурсанти пройдуть 14 лютого.

Голова ВККС Сергій Козьяков прогнозує, що список переможців буде оголошено 15-20 лютого.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя визначила, скільки судів буде в антикорупційному суді.