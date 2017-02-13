Вкладникам ліквідованих банків полегшили отримання коштів
"Правекс-Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, Укргазбанк, ПУМБ, ТАСкомбанк і банк "Південний" отримали доступ до промислового процесингового центру Фонду гарантування", - повідомляє Фонд на своєму сайті.
Зазначається, що тестування нової системи почнеться наступного тижня.
"Так, вкладник зможе вибрати для отримання коштів відділення не одного банку, до якого фонд направив реєстр, а вибирати серед усіх банків-агентів, підключених до системи", - зазначають у Фонді.
Зазначимо, в Національному банку України запевняють, що великих банкрутств банків більше не буде.
Нагадаємо, що за останні три роки в Україні припинили існування десятки банків, в тому числі такі великі, як "Дельта Банк", VAB банк, "Брокбізнесбанк", "Надра", "Імексбанк".
Найбільший банк України "Приват" від банкрутства врятувала тільки націоналізація.
У топ-10 за активами зараз входять "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк", "Укргазбанк" (усі державні), "Райффайзен банк Аваль", "Укрсоцбанк", "Сбербанк", "УкрСиббанк", ПУМБ і "Альфа-банк".
Відзначимо, що минулого року державний борг зріс до $72 млрд через націоналізацію "ПриватБанку".
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