Вкладникам ліквідованих банків полегшили отримання коштів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклав угоди з сімома банками-агентами для здійснення виплат вкладникам неплатоспроможних банків через автоматизовану систему.

"Правекс-Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, Укргазбанк, ПУМБ, ТАСкомбанк і банк "Південний" отримали доступ до промислового процесингового центру Фонду гарантування", - повідомляє Фонд на своєму сайті.

Зазначається, що тестування нової системи почнеться наступного тижня.

"Так, вкладник зможе вибрати для отримання коштів відділення не одного банку, до якого фонд направив реєстр, а вибирати серед усіх банків-агентів, підключених до системи", - зазначають у Фонді.

Зазначимо, в Національному банку України запевняють, що великих банкрутств банків більше не буде.

Нагадаємо, що за останні три роки в Україні припинили існування десятки банків, в тому числі такі великі, як "Дельта Банк", VAB банк, "Брокбізнесбанк", "Надра", "Імексбанк".

Найбільший банк України "Приват" від банкрутства врятувала тільки націоналізація.

У топ-10 за активами зараз входять "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк", "Укргазбанк" (усі державні), "Райффайзен банк Аваль", "Укрсоцбанк", "Сбербанк", "УкрСиббанк", ПУМБ і "Альфа-банк".

Відзначимо, що минулого року державний борг зріс до $72 млрд через націоналізацію "ПриватБанку".