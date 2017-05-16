"ВКонтакте" надіслала листи з інструкціями українським користувачам

"ВКонтакте" радить кілька способів, як можна скористатись соцмережею, якщо провайдер заблокував доступ

Російська соцмережа "Вконтакте" надіслала українським користувачам листи з інструкціями, як не втратити свої контакти і важливу інформацію.

"Ми любимо наших українських користувачів і хочемо, щоб Ви завжди залишалися на зв'язку зі своїми друзями і близькими", - повідомляє Еспресо.TV.

"ВКонтакте" радить кілька способів, як можна скористатись соцмережею, якщо провайдер заблокував доступ.

Зокрема, скористатися Opera Turbo на комп'ютері, Opera VPN телефоном або за допомогою заміни DNS-сервера, чи Tor-браузера.