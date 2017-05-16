"ВКонтакте" надіслала листи з інструкціями українським користувачам
"Ми любимо наших українських користувачів і хочемо, щоб Ви завжди залишалися на зв'язку зі своїми друзями і близькими", - повідомляє Еспресо.TV.
"ВКонтакте" радить кілька способів, як можна скористатись соцмережею, якщо провайдер заблокував доступ.
Зокрема, скористатися Opera Turbo на комп'ютері, Opera VPN телефоном або за допомогою заміни DNS-сервера, чи Tor-браузера.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко підписав указ про затвердження державної програми розвитку армії до 2020 року.
Указ президента про розширення санцій щодо РФ вступить в силу не пізніше 1 червня.
Зазначимо, у Міністерстві закордонних справ (МЗС) РФ вважають введені Україною санкції щодо російських фізичних і юридичних осіб "проявом цензури з політичних мотивів".
Голова правління інтернет-асоціації України Олександр Федієнко повідомив, що для повного блокування російських сайтів потрібно близько двох років і $1 млрд.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків