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"ВКонтакте" надіслала листи з інструкціями українським користувачам

"ВКонтакте" радить кілька способів, як можна скористатись соцмережею, якщо провайдер заблокував доступ
Російська соцмережа "Вконтакте" надіслала українським користувачам листи з інструкціями, як не втратити свої контакти і важливу інформацію.
"ВКонтакте" надіслала листи з інструкціями українським користувачам Фото: ntv.ru

"Ми любимо наших українських користувачів і хочемо, щоб Ви завжди залишалися на зв'язку зі своїми друзями і близькими", - повідомляє Еспресо.TV.

"ВКонтакте" радить кілька способів, як можна скористатись соцмережею, якщо провайдер заблокував доступ.

Зокрема, скористатися Opera Turbo на комп'ютері, Opera VPN телефоном або за допомогою заміни DNS-сервера, чи Tor-браузера.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко підписав указ про затвердження державної програми розвитку армії до 2020 року.

Указ президента про розширення санцій щодо РФ вступить в силу не пізніше 1 червня.

Зазначимо, у Міністерстві закордонних справ (МЗС) РФ вважають введені Україною санкції щодо російських фізичних і юридичних осіб "проявом цензури з політичних мотивів".

Голова правління інтернет-асоціації України Олександр Федієнко повідомив, що для повного блокування російських сайтів потрібно близько двох років і $1 млрд.

 

 

 

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16 05 2017 21:54
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