"ВКонтакте" прийняв рішення закрити офіс у Києві

Соціальна мережа "ВКонтакте" вирішила закрити свій офіс у Києві.

Керівництво соцмережі ухвалило скоротити частину співробітників офісу. Декотрих фахівців, пов'язаних із рекламою, можуть перевести в московський офіс, повідомляє vc.ru із посиланням на джерело в компанії й учасника ринку, знайомого із ситуацією.

Представник "ВКонтакте" Євген Красніков поки що не підтвердив закриття українського офісу.

Український офіс соцмережі відкрили в березні 2012 року. "Одноклассники", що теж входить у Mail.Ru Group, не мали власного українського представництва.

Нагадаємо, що СБУ сьогодні, 29 травня, провела обшук в київському та одеському офісах "Яндекс Україна" за статтею "Державна зрада".

В українській спецслужбі заявили, що менеджмент компанії незаконно збирав, накопичував і передавав спеціальним службам РФ персональні дані українських громадян. Ця інформація використовувалася спецслужбам РФ для планування, організації і проведення розвідувальних, диверсійних, інформаційно-підривних операцій в Україні.Сервіси Яндекса входять в список ресурсів, доступ до яких заблоковано для українських користувачів.

Відзначимо, що акції російського "Яндексу" на торгах Московської біржі знижувалися на 3,3%, до 1,565 руб. за акцію, через введення Україною санкцій до компанії, а також усіх її сервісів на території країни.

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16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.