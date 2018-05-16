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"ВКонтакте" увійшов до топ-5 сайтів серед українців, – ІнАУ

Інші заблоковані в Україні російські ресурси, "Яндекс" і "Одноклассники.ру", ділять 7-му і 8-му позиції
Заблокована в Україні російська соціальна мережа "ВКонтакте" увійшла до п'ятірки найпопулярніших інтернет-ресурсів серед українців у квітні поточного року.
"ВКонтакте" увійшов до топ-5 сайтів серед українців, – ІнАУ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Згідно з даними дослідження Інтернет-асоціації України, за підсумками квітня 2018 року, "ВКонтакте" розташовується на четвертому місці найпопулярніших сайтів серед українців. Середнє значення денної частки за місяць склало 18%. 

Інші заблоковані в Україні російські ресурси, "Яндекс" і "Одноклассники.ру", ділять 7-му і 8-му позиції. На ці ресурси припадає по 12% української аудиторії.


Фото: inau.ua

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Нагадаємо, що 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичних осіб та російських компаній.

У червні петиція до Президента України Петра Порошенка з вимогою скасувати блокування російської соціальної мережі "ВКонтакте" набрала 25 тис. підписів, необхідних для її розгляду.

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16 05 2018 18:58
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