"ВКонтакте" й "Одноклассники" для України треба закрити, – Шкіряк

Як зазначає радник міністра внутрішніх справ, "ВКонтакте" та "Одноклассники" – це мережі, які повністю контролюються російськими спецслужбами

На думку Зоряна Шкіряка, підконтрольні ФСБ Росії соцмережі "ВКонтакте" і "Однокласники" треба заблокувати в Україні після ухвалення відповідної законодавчої бази.

Про це радник міністра внутрішніх справ заявив у інтерв'ю "Апострофу".

“Я стою на своїх позиціях – "ВКонтакте" і "Одноклассники" – це мережі, які повністю контролюються російськими спецслужбами. Я думаю, що я тут Америку не відкрив. Безумовно, в ситуації війни з Російською Федерацією найголовнішим завданням держави має бути захист її інформаційного простору. Вигравати війну можна не тільки в окопах, а й в інформаційному просторі – і це не менш важливо", – зазначив Шкіряк.

За словами радника міністра, в гібридній війні, яка розв'язана Путіним проти України, левову частину займає інформаційний терор, який здійснюють російські спецслужби і та агентура, яка працює безпосередньо в Україні, "тобто п'ята колона". Для цього активно використовуються соціальні мережі, в першу чергу "ВКонтакте" і "Одноклассники".

"За нашими даними, на цей час існує і активно поширюється інформація з більш ніж 2,5 тисяч антиукраїнських груп. Це тільки груп. Безумовно, хтось скаже: там же є і проукраїнські групи. Ймовірно. І "ВКонтакте", і в "Однокласниках" є патріоти України – у цьому жодних сумнівів немає. Але потрібно враховувати кінцевий результат. Безумовно, їх частка значно менше, ніж тих, які активно використовуються для спотворення інформації, вкидання різного роду фейків через ці мережі”, – зауважив Зорян Шкіряк.

Нагадаємо, в лютому Зорян Шкіряк закликав заблокувати в Україні російський ресурс Mail.ru. Раніше радник міністра внутрішніх справ уже говорив про заборону в Україні російських соціальних мереж.