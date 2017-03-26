Влада Балаклії виділила два мільйони гривень на ліквідацію наслідків вибухів

Балаклійська райрада Харківської області на позачерговій сесії, яку було скликано у неділю, виділила два мільйони гривень на ліквідацію наслідків вибухів боєприпасів на артилерійських складах Міністерства оборони.

Про це повідомляється на офіційному сайті Балаклійської РДА.

"З районного бюджету було виділено додатково 2 млн. грн на проведення аварійно-відновлювальних робіт", – йдеться в повідомленні.



Фото: balakliya-rda.gov.ua

Зазначається, що головна проблема сьогодні – дуже великі пошкодження житла, особливо багатоквартирних будинків, інфраструктурних об’єктів в селі Нафтовиків, на вул. Арсенальній та прилеглій до неї території. Зараз влада аналізує ситуацію щодо масштабів руйнації та збитків, щоб надати людям необхідну допомогу.

"Питання знаходиться на контролі Президента України, Кабінету міністрів, обласної та районної влади", – повідомив депутат районної ради Степан Масельський.

Нагадаємо, у Балаклії завершили розмінування.

Учора представники НАТО прибули до Балаклії, щоб провести розмінування на території арсеналу.

Відзначимо, що рух залізничного транспорту на станції Балаклія у Харківській області, який було припинено у зв'язку з вибухами боєприпасів на артилерійських складах, відновили.

Нагадаємо, вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.

За даними військової прокуратури, причиною пожежі стала диверсія.