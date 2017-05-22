Влада Белізу розслідує відмивання коштів Януковичем та Манафортом, - ЗМІ
Наразі Беліз проводить розслідування щодо платежу Віктора Януковича на адресу американського політолога Пола Манафорта із рахунку в Киргизії через белізький офшор, йдеться у статті Bloomberg.
Як відомо, нардеп України Сергій Лещенко повідомляв, що для переказу Манафорту 750 тисяч доларів від "Партії регіонів" був використаний договір між компанією "Девіс Манафорт" і офшорним підприємством Neocom Systems Limited, яка зареєстрована в податковому раю на Белізі.
Отже, як розповів Bloomberg Даг Сінгх, який очолює компанію International Corporate Services (ICS), що зареєструвала у 2007 році Neocom, він отримав численні запити від Департаменту фінансових розслідувань Белізу, який розслідуває відмивання грошей.
Влада Белізу відмовляється від коментарів. Директор Neocom Євген Касєєв був недоступний для коментарів. Речник Манафорта заявив, що тому нічого невідомо про такий переказ.
Видання пише, що жоден із соратників Трампа не отримав таких прибутків від зв’язків із Росією як Манафорт.
Сам Манафорт відмовився спілкуватися із авторами статті.
Нагадаємо, що американське інформагентство AP знайшло підтвердження платежів з "тіньової бухгалтерії" "Партії регіонів" політтехнологу, екс-голові кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту.
Відзначимо, що екс-президент України Віктор Янукович і його оточення "відмили" 201,7 млрд гривень.
Додамо, шо Рада вже кілька разів провалювала законопроекти, які повинні дозволити процедуру спецконфіскації коштів екс-президента Януковича і його оточення. Законопроект про спецконфіскацію грошей Януковича не підтримала необхідна кількість депутатів.
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