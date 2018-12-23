Влада Чорногорії домагатиметься автокефалії для своєї церкви

Сербська православна церква підриває незалежність Чорногорії, тому чорногорська влада домагатиметься відновлення автокефальної Чорногорської православної церкви.

"Сербська православна церква дуже наполегливо підриває чорногорську незалежність. Я вважаю, що необхідно продовжити роботу по відновленню автокефальної Чорногорської православної церкви, і держава буде займатися цим і нести за це відповідальність", - в інтерв’ю телепрограмі "Жива правда" заявив президент Чорногорії Міло Джуканович, інформує RTCG.

Сербська православна церква (СПЦ) є панівною у Чорногорії, тоді як Чорногорська православна церква не має канонічного визнання.

Чорногорська православна церква, яка проголосила себе автокефальною у 1993 року, подібно до української церкви бореться за міжнародне визнання. Наразі її зусилля є безуспішними, зокрема, через тиск СПЦ.

Український патріарх Філарет неодноразово виступав із підтримкою прагнення чорногорців мати свою автокефальну церкву.