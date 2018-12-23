Влада Чорногорії домагатиметься автокефалії для своєї церкви
"Сербська православна церква дуже наполегливо підриває чорногорську незалежність. Я вважаю, що необхідно продовжити роботу по відновленню автокефальної Чорногорської православної церкви, і держава буде займатися цим і нести за це відповідальність", - в інтерв’ю телепрограмі "Жива правда" заявив президент Чорногорії Міло Джуканович, інформує RTCG.
Сербська православна церква (СПЦ) є панівною у Чорногорії, тоді як Чорногорська православна церква не має канонічного визнання.
Чорногорська православна церква, яка проголосила себе автокефальною у 1993 року, подібно до української церкви бореться за міжнародне визнання. Наразі її зусилля є безуспішними, зокрема, через тиск СПЦ.
Український патріарх Філарет неодноразово виступав із підтримкою прагнення чорногорців мати свою автокефальну церкву.
Нагадаємо, 15 грудня була створена Православна церква в Україні, яка об'єднала УПЦ Київського патріархату, УАПЦ і частину УПЦ Московського патріархату. Її предстоятелем було обрано єпископа Епіфанія, який отримав титул митрополита Київського і всієї України. Раніше такий титул був у Онуфрія. Епіфаній, як було анонсовано раніше, отримає томос про автокефалію напередодні Різдва - 6 січня 2019 року в Константинополі.
УПЦ МП відмовилася визнати створення Православної церкви України. Загалом з 10 архієреїв УПЦ МП, чиєї появи очікували в Софії Київській, фізично були присутні лише двоє - митрополити Переяслав-Хмельницький Олександр (Драбинко) та Вінницький Симеон (Шостацький).
Новообраний предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що нова церква готова прийняти до свого складу архієреїв і священиків Української православної церкви Московського патріархату, залишивши всі протиріччя в минулому.
Президент Петро Порошенко підписав закон, згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії.
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