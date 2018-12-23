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Влада Чорногорії домагатиметься автокефалії для своєї церкви

Чорногорська православна церква не має канонічного визнання
Сербська православна церква підриває незалежність Чорногорії, тому чорногорська влада домагатиметься відновлення автокефальної Чорногорської православної церкви.
Влада Чорногорії домагатиметься автокефалії для своєї церкви Фото: gettyimages.com

"Сербська православна церква дуже наполегливо підриває чорногорську незалежність. Я вважаю, що необхідно продовжити роботу по відновленню автокефальної Чорногорської православної церкви, і держава буде займатися цим і нести за це відповідальність", - в інтерв’ю телепрограмі "Жива правда" заявив президент Чорногорії Міло Джуканович, інформує RTCG.

Сербська православна церква (СПЦ) є панівною у Чорногорії, тоді як Чорногорська православна церква не має канонічного визнання.

Чорногорська православна церква, яка проголосила себе автокефальною у 1993 року, подібно до української церкви бореться за міжнародне визнання. Наразі її зусилля є безуспішними, зокрема, через тиск СПЦ.

Український патріарх Філарет неодноразово виступав із підтримкою прагнення чорногорців мати свою автокефальну церкву.

Нагадаємо, 15 грудня була створена Православна церква в Україні, яка об'єднала УПЦ Київського патріархату, УАПЦ і частину УПЦ Московського патріархату. Її предстоятелем було обрано єпископа Епіфанія, який отримав титул митрополита Київського і всієї України. Раніше такий титул був у Онуфрія. Епіфаній, як було анонсовано раніше, отримає томос про автокефалію напередодні Різдва - 6 січня 2019 року в Константинополі.

УПЦ МП відмовилася визнати створення Православної церкви України. Загалом з 10 архієреїв УПЦ МП, чиєї появи очікували в Софії Київській, фізично були присутні лише двоє - митрополити Переяслав-Хмельницький Олександр (Драбинко) та Вінницький Симеон (Шостацький).

Новообраний предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що нова церква готова прийняти до свого складу архієреїв і священиків Української православної церкви Московського патріархату, залишивши всі протиріччя в минулому.

Президент Петро Порошенко підписав закон, згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії.

 

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23 12 2018 15:58
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