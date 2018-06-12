Влада Франції задіє на акціях протестів "жовтих жилетів" у суботу понад 65 тисяч поліцейських

У Парижі та інших районах країни приймуть "виняткові" заходи безпеки

Влада Франції виведе на вулиці понад 65 тисяч співробітників служб безпеки для підтримання правопорядку в зв'язку з запланованими на суботу новими акціями протесту "жовтих жилетів".

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп заявив депутатам, що влада запровадить "виняткові" заходи безпеки в Парижі та інших районах країни. Він зазначив, що 65 тис. людей вже виконують свій обов'язок, і до них пізніше направлять підкріплення.

Прем'єр повторив, що влада погодилася скасувати заплановане на 2019 рік підвищення податків на паливо через "напруженість, яку переживає країна".

"Ніякі податки не можуть ставити під загрозу громадянський мир", - додав прем'єр, інформує AP.

В адміністрації президента Франції Емманюеля Макрона та уряді країни зростає стурбованість щодо того, що протестуючі "жовті жилети" можуть взятися за зброю і зробити спробу державного перевороту.

Рух "жовтих жилетів" з'явився у Франції на знак протесту проти податку на викиди парникових газів, що призводить до підвищення цін на автомобільне паливо. Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп раніше заявив, що уряд має намір зберегти цей податок, незважаючи на будь-які протести.

Французький уряд вирішив не закладати у бюджет на наступний рік підвищення акцизів на пальне, плани щодо якого викликали в країні масові й насильницькі протести.

Нагадаємо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.

Також, паризька поліція застосувала сльозогінний газ і водяну гармату проти протестувальників.