Влада Гібралтару заявила про вторгнення іспанського судна в британські води
На відео, опублікованому урядом Гібралтару у Twitter, видно, як пливе іспанський корабель.
Illegal incursion into #British #Gibraltar Territorial Waters by Spanish Navy patrol ship Infanta Cristina this afternoon. #BGTW pic.twitter.com/IkYadi8XNn— HM Govt of Gibraltar (@GibraltarGov) 4 квітня 2017 р.
"Незаконне вторгнення цього вечора у британські води Гібралтару іспанського патрульного корабля Infanta Cristinа", - йдеться в повідомленні.
У документі про вихід Великобританії з Євросоюзу зазначено, що після виходу країни з ЄС "жодна угода між Британією та ЄС не може застосовуватися на території Гібралтару без окремих домовленостей між Іспанією і Британією".
Іспанія і Великобританія ведуть суперечки про територіальну приналежність Гібралтару. З 1713 року територія вважається британською, Іспанія вважає, що Гібралтар повинен перейти під її управління.
Нагадаємо, що у червні 2016 року повідомляли, що Іспанія має намір приєднати до себе Гібралтар після виходу Британії з ЄС.
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