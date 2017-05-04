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Влада Гібралтару заявила про вторгнення іспанського судна в британські води

Спір Іспанії і Великобританія про територіальну приналежність Гібралтару триває
Морський патрульний корабель Іспанії Infanta Cristinа вторгся у води британського Гібралтару.
Влада Гібралтару заявила про вторгнення іспанського судна в британські води Фото: AFP

На відео, опублікованому урядом Гібралтару у Twitter, видно, як пливе іспанський корабель.

 

"Незаконне вторгнення цього вечора у британські води Гібралтару іспанського патрульного корабля Infanta Cristinа", - йдеться в повідомленні.

У документі про вихід Великобританії з Євросоюзу зазначено, що після виходу країни з ЄС "жодна угода між Британією та ЄС не може застосовуватися на території Гібралтару без окремих домовленостей між Іспанією і Британією".

Іспанія і Великобританія ведуть суперечки про територіальну приналежність Гібралтару. З 1713 року територія вважається британською, Іспанія вважає, що Гібралтар повинен перейти під її управління.

Нагадаємо, що у червні 2016 року повідомляли, що Іспанія має намір приєднати до себе Гібралтар після виходу Британії з ЄС.

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